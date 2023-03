Daniil Medvedev, Andrey Rublev und eine Spitze gegen Stefanos Tsitsipas

Daniil Medvedev hat Andrey Rublev im Endspiel des ATP-500-Events von Dubai keine Chance gelassen. Bei der Siegerehrung spielte der formstarke Russe dann kritisch auf eine Aussage in Richtung seines Landsmannes an.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 11:34 Uhr

Daniil Medvedev hat Andrey Rublev im Endspiel von Dubai in die Knie gezwungen

Lange hatte Andrey Rublev gebraucht, um den Daniil-Medvedev-Code für sich zu knacken. Gingen die ersten vier Duelle mit dem ehemaligen Weltranglistenersten noch allesamt ohne Satzverlust an Medvedev, so konnte in den letzten beiden Aufeinandertreffen jeweils Rublev reüssieren. Eine kurze Serie, die am Samstag ihr Ende nahm: Daniil Medvedev zeigte im Endspiel des ATP-500-Events von Dubai eine bärenstarke, dominante Leistung und zwang den Weltranglistenfünften doch einigermaßen deutlich in zwei Sätzen in die Knie.

Die Siegerehrung im Anschluss zeigte gleichwohl, dass diese beiden Akteure trotz aller Rivalität auf dem Platz gewiss nichts als Respekt füreinander übrig hätten. Dementsprechend störte sich Medvedev auch an einer Aussage, die bei den Nitto-ATP-Finals im Vorjahr die Runde machte. Die Rede ist von jener des Stefanos Tsitsipas, der Rublev nach dessen Erfolg über den Griechen unterstellte, das Match mit den wenigen Waffen, die er nun einfach hätte, doch irgendwie gewonnen zu haben. Unschön.

Medvedev holt indirekt aus

Das fand auch Daniil Medvedev, der im Zuge der Siegerehrung erklärte: "Ich möchte nur sagen, dass ich mich erinnere, dass ein Spieler vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, dass Andrey nur ein paar Waffen hat. Und ich habe das gelesen und habe mir nur gedacht: `Wie kannst du das sagen?`", erklärte Medvedev. "Andrey ist einer der begabtesten Spieler auf der Tour, er hat nur noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft, aber ich bin mir sicher, dass er Grand Slams gewinnen kann", so der US-Open-Sieger aus 2021.

"Hoffentlich kann er diesen Typen, der das gesagt hat, viele, viele Male besiegen, und ich wünsche mir das wirklich. Ich denke, dass die Menschen beginnen zu verstehen, dass Andrey der netteste Mensch auf der Tour ist, aber ich möchte es trotzdem laut aussprechen, damit es jeder weiß", so Medvedev, der auf viele weitere Endspiele gegen seinen Landsmann hoffe. Denn jenes in Dubai, es war das erste Finalduell von Andrey Rublev und Daniil Medvedev. Und es war geprägt von großem Respekt.