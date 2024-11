Daniil Medvedev: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auch 2025 die Stolpersteine?

Kein Titel auf der Tour. Daniil Medvedev kann das kommende Jahr nur besser werden. Mit neuen spielerischen Ideen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2024, 12:34 Uhr

Daniil Medvedev hatte zuletzt nach Matches gegen Alcaraz und Sinner oft keine gute Laune.

Daniil Medvedev geht als gefühlter Verlierer aus der Tennissaison 2024. Erstmals seit 2016 hat der 28-Jährige keinen Titel auf der ATP Tour gewinnen können. Beim Gedanken an den aktuell besten russischen Spieler auf der Tour, könnte man an einen regelrechten Absturz im Jahr 2024 denken. Doch der Schein trügt.

Weltranglistenposition fünf steht vor dem Namen des 20-fachen Champions auf der ATP Tour. Es liegt also eine mehr als konstante Saison hinter dem Moskauer, der zu Beginn des Jahres das Endspiel der Australien Open erreichte.

Bei Alcaraz und Sinner beißt Medvedev auf Granit

Das Problem waren viel mehr die Niederlagen in den Duellen mit den direkten Titelkonkurrenten. Gegen Jannik Sinner setzte es die erste Niederlage des Jahres eben im Finale von Melbourne. Bei den Masters-Turnieren in Miami und Shanghai, den ATP Finals, sowie den US Open sollten weitere folgen. Auch bei Carlos Alcaraz biss sich Medvedev die Zähne aus, wenn es darauf ankam, wie in Indian Wells und Wimbledon.

Medvedevs Spiel scheint die direkte Konkurrenz gut verstanden zu haben. Die Herausforderung für den 28-Jährigen wird sein, sein Spiel mit neuen Komponenten zu bestücken. Und so auch seinen Gegner aus dem obersten Regal vor neue Herausforderungen zu stellen.