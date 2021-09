Daniil Medvedev, Dominic Thiem und der unterschiedliche Umgang mit dem Major-Titel

Daniil Medvedev ist nach seinem US-Open-Triumph wieder zurück auf der großen Tennis-Bühne und wir ab Freitag beim Laver Cup aufschlagen. Der Umgang mit dem Major-Triumph wirkt äußerst professionell.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.09.2021, 07:42 Uhr

Daniil Medvedev geht mit seinem US-Open-Triumph sehr professionell um

Daniil Medvedev versuchte schnell, dem großen Trubel rund um seinen ersten Triumph auf Major-Ebene zu entfliehen, setzte auf Funkstille und verabschiedete sich in den Urlaub: Erst nach einigen Tagen meldete sich der frischgebackene Grand-Slam-Sieger mit einem Instagram-Foto aus dem wohlverdienten Urlaub. Raum für Diskussionen bot der Russe damit nur mit durch neuen Haarschnitt.

Nun, knapp zwei Wochen nach seinem bislang größten Karrieretitel, meldet sich der Weltranglistenzweite zurück auf der großen Tennisbühne. Der 25-Jährige wird bei seiner Premiere beim Laver Cup das Feld beim Show-Event auch gleich anführen - und soll zweifelsohne maßgeblich für das Weiterbestehen der weißen Weste von Team Europe im Showkampf mit dem Team Europe verantwortlich sein.

Nur Thiem und Medvedev von 90er-Generation erfolgreich

Der US-Open-Sieg jedenfalls, so Medvedev beim obligaten Medientermin im Zuge des Exhibition-Turniers, habe für ihn in Sachen Perspektive nichts verändert. "Es ist einfach ein Ziel, das ich erreicht habe und das nicht viele andere Spieler erreichen konnten. Das ist großartig, denn davon habe ich geträumt, seit ich klein war", erklärte der Russe. Es sei etwas, das ihm nun niemand mehr nehmen könne. Und dass nur sehr wenige Spieler außer ihm erreichen konnten.

In der Generation 1990 oder älter ist es - primär zurückzuführen auf die Regentschaft der "Big Three" - überhaupt nur einem Spieler gelungen, vor Medvedev ein Major-Turnier zu gewinnen: Dominic Thiem. Der Österreicher konnte seinen Vorjahrestitel in Flushing Meadows 2021 nicht verteidigen, eine Handgelenksverletzung machte ein Antreten des Lichtenwörthers unmöglich. Und setzte einem verkorksten Spieljahr die Krone auf.

Thiem mit Antriebsproblemen

Der 28-Jährige hatte nach seinem ersten Major-Triumph, nach der Erfüllung seines Lebenstraums, wie Thiem bei etlicher Gelegenheit betont hatte, zu kämpfen gehabt, konnte die gute Verfassung nicht mit ins Kalenderjahr 2021 nehmen. Nach der bitteren Achtelfinalniederlage in Down Under wollte dann überhaupt so gar nichts zusammenlaufen beim Österreicher. Der 2021 ohne Titelgewinn frühzeitig beenden musste.

Im Frühjahr 2021 erklärte Thiem, der nach wenig ertragreichen Auftritten bei den Wüsten-Events in Doha und Dubai eine neuerliche Pause einlegte, mit der Situation, in der er sich zurzeit befinde, seine Probleme zu haben, sich neue Ziele suchen zu müssen. Das Lebensziel, der große Antrieb war erledigt. Der größte Triumph keine Erleichterung, sondern Hemmschwelle. Zeit, sich neue Ziele zu setzen - oftmals nannte Thiem hier den French-Open-Sieg -, hat der 28-Jährige aufgrund der Pause nun jedenfalls.

Medvedev und Thiem mit verschiedenen Umständen

Zeit, die Daniil Medvedev hingegen nicht zu benötigen scheint. Der Weltranglistenzweite zeigte sich wenige Tage nach dem US-Open-Triumph bereits voll des Tatendrangs, voller Hunger auf weitere große Titel. "Jetzt möchte ich noch besser spielen und mehr Titel gewinnen, sei es bei Grand Slams, Masters-1000 oder Laver Cup. So gehe ich die Dinge an", erklärte der Russe, der auch in Sachen Nummer-eins-Position künftig ein kräftiges Wörtchen mitreden möchte.

Im Umgang mit dem Major-Sieg profitiert Medvedev im Vergleich zu Dominic Thiem freilich auch von den Umständen. Hatte der Österreicher im Vorjahr bereits am Tag nach seinem Finalerfolg mit der geistigen (und körperlichen) Vorbereitung auf die French Open beginnen müssen, ist die Major-Saison 2021 nach Medvedevs Triumph Geschichte. Kein Nachteil jedenfalls, wie sich bereits jetzt schemenhaft zeigt.