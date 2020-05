Daniil Medvedev glaubt nicht an neuen Grand-Slam-Champion

Wer kann den Run der Großen Drei bei Grand-Slam-Turnieren beenden? Daniil Medvedev sieht dafür zumindest im Jahr 2020 keinen Kandidaten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2020, 22:31 Uhr

© GEPA Pictures Daniil Medvedev sieht immer noch die alten Hasen vorne

Daniil Medvedev hat in den vergangenen Tagen auf Instagram mit einem Duett überzeugt: Der Senkrechtstarter der vergangenen Saison jaulte seinem Hund etwas vor, das gelehrige Tier antwortete seinem Herrchen umgehend. Menschlicher ging es da im nächsten Insta-Live-Chat zu, wo Medvedev zur ewig jungen Frage Stellung bezog, wer denn nun den Rund er Großen Drei Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer bei den Grand-Slam-Turnieren beenden würde.

Medvedev selbst hatte bei den US Open 2019 nach schwachem Beginn gegen Rafael Nadal plötzlich die Chance auf die Sensation, konnte am Ende aber seine Möglichkeiten nicht nutzen. Selbiges gilt für Dominic Thiem, der gegen Djokovic im Finale der Australian Open sogar mit 2:1-Sätzen in Führung lag.

Ob es 2020 überhaupt noch Grand-Slam-Tennis geben wird, steht noch nicht fest. Sollte aber der Plan des Französischen Tennisverbandes aufgehen, nach dem die French Open am 27. September mit den Hauptfeld-Matches starten sollen, aufgehen, dann sieht Daniil Medvedev nur sehr undeutlich, das sich ein Spieler aus der kommenden Generation den Titel holen könnte.

Wawrinka letzter Gewinner

„Es hängt davon ab, wann wir wieder anfangen“, so Medvedev. „“Wenn wir etwa in Roland Garros beginnen, dann kann ich sagen, dass es sehr schwierig sein wird, einen neuen Champion zu bekommen. Bei einem Grand Slam muss man sieben Matches gewinnen. Mein Ziel ist es immer, mein Bestes zu geben. Aber es schwierig mit den Großen Drei da oben.“

Dass Medvedev auch große Titel gewinnen kann, hat der 24-Jährige aus Moskau im vergangenen Jahr bewiesen: mit den Siegen bei den ATP-Masters-1000-Turnieren in Cincinnati und Shanghai. Der letzte Spieler, der nicht Djokovic, Nadal oder Federer heißt und ein Major gewinnen konnte, ist übrigens Stan Wawrinka. Dem Schweizer gelang dieses Kunststück 2016 bei den US Open.