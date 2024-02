Danill Medvedev holt Gilles Simon in sein Trainerteam

Gilles Simon wird in Zukunft an der Seite von Daniil Medvedev als Coach neben Gilles Cervara agieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 10:35 Uhr

© Getty Images Gilles Simon nach seinem letzten Match 2022 in Paris-Bercy

Die Art und Weise, wie es Daniil Medvedev auf dem Tennisplatz anlegt, hat viel von einem geviften Schachspieler. Da passt es gut ins Bild, wenn sich mit Gilles Simon nun ein Mann zum Team des Russen gesellt, der in seiner aktiven Zeit ganz ähnlich agiert hat. Simon hat mit seinen Schlägen die Gegner nie vom Court geschossen. Sehr wohl aber strategisch an den Rand des Wahsinns getrieben. Frag nach beim jungen Roger Federer, der die ersten beiden Partien gegen Simon verlor (um dann allerdings die folgenden sieben zu gewinnen).

Simon wird also zurück auf die Tour kehren, nachdem er 2022 seinen Rücktritt vom aktiven Sport erklärt hatte. In welcher Rolle ist noch nicht ganz klar, wie Gilles Cervara, der langjährige Coach und Wegbegleiter von Daniil Medvedev in der L´Équipe erläutert: „Ich weiß es nicht. Berater, Co-Trainer, ... Das ist mir völlig egal. Was zählt, ist die Qualität der Arbeit, die Harmonie unserer Beiträge, die gute Dynamik zwischen allen im Team. Und die Ergebnisse.“

Simon soll Medvedev Visionen vermitteln

Der nun anstehenden Zusammenarbeit zwischen Simon und dem Team Medvedev ging eine Initialbewerbung des französischen Veteranen voraus. Simon sei nach den US Open auf ihn zugekommen, so Cervara. „Er kann uns seine detaillierte Vision des Spiels und der Gegner von Daniil vermitteln, neue und unterschiedliche Dinge, die zu seiner Erfahrung und seinen Qualitäten gehören, und Dinge unterstützen, die bereits sieben Jahre lang mit Daniil getan und gesagt wurden.“

Gilles Simon hat sein letztes Match im Herbst 2022 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Félix Auger-Aliassime bestritten. In seiner Karriere konnte der mittlerweile 39-Jährige 14 Einzel-Titel auf der ATP-Tour gewinnen. Gegen seinen künftigen Schützling hat Simon übrigens auch eine positive Bilanz: So hat er Daniil Medvedev bei den ersten drei Treffen besiegt. Lediglich die vierte und letzte Partie in ´s-Hertogenbosch 2022 konnte Medvedev für sich entscheiden.