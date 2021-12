Daria Gavrilova und Luke Saville - Nächstes Tennisprofi-Paar hat geheiratet

Daria Gavrilova un Luke Saville haben sich das Ja-Wort gegeben - und sich damit in die Reihe von Tennisspieler-Pärchen eingereiht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.12.2021, 08:46 Uhr

© Instagram / daria_gav Luke Saville, Daria Gavrilova

Warum allen Glamour einem Mann mit langem Bart und Nikolaus-Kostüm überlassen, wenn die Anfangstage im Dezember auch anderweitig legendär machen kann? Dachten sich wohl auch Daria Gavrilova und Luke Saville - die beiden haben am 4. Dezember geheiratet.

Gavrilova und Saville (beide 27) kennen sich bereits aus Jugendtagen, sind angeblich bereits zusammen, seit sie 15 Jahre jung waren. Stark! Seit 2018 waren die beiden verlobt. Die Hochzeit fand übrigens in Melbourne statt, im Albert Park.

https://www.instagram.com/tv/CXFxDXZJvyd

Daria Gavrilova kämpft um ihr Comeback

Während Saville aktuell im Doppel die Nummer 23 der Welt stellt, ist Gavrilovas Karriere ins Stocken geraten: Sie stand 2017 bereits auf Platz 20, plagte sich jedoch lange mit Problemen am Fuß herum, sie spielte zuletzt nur noch vereinzelt, erreichte aber dennoch bei den French Open 2020 und Australian Open 2021 die zweite Runde. Hier unterlag sie Ash Barty - und konnte im Anschluss kaum noch laufen. Im Februar unterzog sie sich nun einer Operation, um das Haglund-Syndrom, einen Fersenschmerz, behandeln zu lassen. Die Probleme an der Achillesferse werden sie aber wohl weiter begleiten. Beim Billie Jean King Cup gab Garvilova erst kürzlich ihr Comeback, schlug dort Greet Minnen. Aktuell ist sie nur auf Platz 418 im WTA-Ranking notiert.

Gut möglich übrigens, dass ihr künftig nach Daria Saville suchen müssen, wenn ihr "Dasha" spielen sehen wollt. Ihr Instagram-Account lautet aktuell noch "Dasha almost Saville", ihre Beschreibung hat sie bereits in "Daria Saville" verändert. Man könne auf Insta nur alle 30 Tage den Namen ändern, so die Erklärung.

Auch Jessica Pegula hat geheiratet

Ach ja, Gavrilova ist nicht die einzige Spielerin, die zuletzt geheiratet hat: Bereits Ende Oktober hatte auch Jessica Pegula den Bund der Ehe geschlossen, mit Partner Taylor Gahagen.

Wir wünschen alles Gute!