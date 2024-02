Das Ende naht! Letzter Sommer für Andy Murray

Nun scheint wohl bald das Ende der Tennislegende gekommen zu sein. Nachdem Andy Murray noch vor einigen Wochen gesagt hatte, dass er den richtigen Moment eines Karriereschlusses verpasst hätte, soll nun wahrscheinlich nach diesem Sommer Schluss sein.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 08:17 Uhr

Der dreifache Grand-Slam-Champion Andy Murray fand nach seiner heutigen Niederlage gegen den an fünf gesetzten Ugo Humbert klare Worte über seinen zukünftigen Karriereverlauf. Noch einmal Wimbeldon und noch einmal Olympia, danach soll dann tatsächlich Schluss sein. "Sehr wahrscheinlich werde ich nicht mehr als diesen Sommer spielen", wie Murray bei der Pressekonferenz in Dubai erklärte.

Schon seit einigen Jahren muss sich Murray mit Fragen zu einem möglichen Karriereaus entgegenstellen. Und vor allem in den letzten Monaten wurden die Vermutungen lauter, dass der Engländer sich bald zu Ruhe setzten könnte. Als heute genau diese Frage wieder aufkam antwortete Murray: "Um ehrlich zu sein, langweilt mich die Frage. Ja, ich werde von jetzt an bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich aufhören muss, nicht mehr darüber sprechen."

Eine Ära neigt sich dem Ende zu

Andy Murray hat eine legendäre Karriere im Tennissport hingelegt und feierte zu den Zeiten des goldenen Trios ebenfalls seine besten Ergebnisse. So kam zu den "Big 3" Murray hinzu, so dass die "Big 4" entstanden. Der 36-jährige war 41 Wochen lang die Nummer eins der Welt, gewann 46 Titel im Einzel und zwei im Doppel. Insgesamt konnte er zwei mal Wimbeldon und einmal die US-Open gewinnen. Hinsichtlich seiner Hauptrivalen der Zeit und seines Karriereendes sagte Murray: "Es gibt keinen richtigen Weg, seine Karriere zu beenden, und jeder ist anders. Was für [Roger] Federer der richtige Weg ist, ist vielleicht nicht der richtige Weg für [Rafael] Nadal, vielleicht nicht der richtige Weg für [Novak] Djokovic."

Momentan belegt er den 42. Platz der Weltrangliste und stolpert von einem Turnier zum nächsten, ohne wirkliche Erfolge verbuchen zu können. Nach einer so großartigen Karriere sei es ihm gewünscht, dass er einen passenden Abschluss findet und mit einem letzten Erfolg in den Ruhestand gehen kann.