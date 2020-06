tennisnet.com › Hotels & Reisen

Das La Maiena Meran Resort: "Spiel, Satz, Sieg"

Tennisurlaub mit dem mit dem gewissen Etwas? Den gibt es in Südtirol - im La Maiena Meran Resort.

zuletzt bearbeitet: 26.06.2020, 11:47 Uhr

© GEPA Pictures Das La Maeina Meran Resort: "Spiel, Satz, Sieg"

Das La Maiena Meran Resort ist ein familiengeführtes Hotel, das seit vielen Jahren für den schönsten Urlaub in Südtirol sorgt. In exklusivem Ambiente bietet das Hotel hochkarätigen Service: ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet, professionelle Anwendungen im Sensa Spa Beauty & Hair, eine Wellnessoase und die hervorragende Lage mit Ausblick über die wunderschöne Kurstadt Meran machen das Hotel zu einem ganz besonderem Ort der Entspannung und des Genusses. Qualität, die Südtiroler Herzlichkeit sowie der gemütliche mediterrane Lebensstil in Marling perfekt miteinander kombiniert machen das Hotel zum idealen Urlaubszuhause für alle, die sich in ihrem Urlaub in Südtirol rundum wohlfühlen möchten.

Der perfekte Tennisurlaub in Südtirol

"Spiel, Satz, Sieg" so lautet das Motto des La Maiena Meran Resort. Die zwei hoteleigenen Tennisplätze (Sand) stehen den Hotelgästen von März bis November völlig kostenlos zur Verfügung – ein Traum für jeden Tennisliebhaber!

Du bist auf der Suche nach einem Tennisurlaub der besonderen Art? Dann bist du in Marling genau richtig, denn mit zwei hauseigenen gepflegten Sand-Tennisplätzen direkt am Hotel inklusive erfahrenem Tenniscoach ist das Resort die erste Wahl für den perfekten Tennisurlaub.

Traumhaftes Ambiente - das La Maeina Meran Resort

Maury - Das Highlight für Tennisfans

Von Montag bis Freitag zwischen 09:00 - 13:00 Uhr steht das Tennishotel für Privatstunden zur Verfügung. Der Tennistrainer Maurizio "Maury" hilft dir bei der Verbesserung der Technik und steht dir mit Rat und Tat jederzeit zur Seite. Er trainiert neben dem Körper auch den Geist seiner Schüler und Schülerinnen, um während des Aufenthalts die Leistungen maximal zu verbessern. Maury gibt wertvolle Tipps und hilft dabei die mentale und physische Stärke zu verbessern. Dafür nutzt Maury gezielt Übungen aus dem Zen-Buddhimus, bei dem Körper und Seele in Einklang gebracht werden. Dadurch erhält der Tennisunterricht ganz einfach einen mediterranen Charakter. Somit lernt man beim Tennisspielen im La Maiena Meran Resort fokussierter zu spielen und negative Emotionen in positive umzuwandeln. Um Maurizio und seine Philosophie kennenzulernen und persönliche Fragen stellen zu können, bietet sich die Infostunde jeden Montag um 8.00 Uhr bestens an.

Aktuelle Angebote 2020

Auf den beiden hauseigenen Sand-Tennisplätzen könnt ihr von März bis November kostenlos spielen. Gerne sind Privatstunden mit Maurizio möglich:

1 Lektion zu 1 Stunde | 48,00 Euro

ab 3 Lektionen zu je 1 Stunde | 45,00 Euro/Stunde

Um Schwung in das Spielen reinzubringen und neue Tennispartner im La Maiena kennenzulernen, findet jeden Montagnachmittag von 14.00 bis 17.00 ein kleines Turnier mit anschließender Prämierung statt.

Mindestteilnehmer: 8 Personen Anmeldung erforderlich innerhalb Montag 12.00 Uhr

Wenn einem die Passion für das Tennis spielen schon im Kindesalter packt, dann lohnt es sich diese zu unterstützen. Private Tennis Sessions für Kids gibt’s ab einem Alter von 8 Jahren – gern auch in Kleingruppen von maximal 4 Kindern ungefähr desselben Alters.

Einmal im Monat findet zudem das La Maiena Tennis Bootcamp for Kids statt. Von Montag bis Donnerstag trainieren Kinder ab 8 Jahren in einer Kleingruppe von maximal 4 Kids ungefähr desselben Alters, eine Stunde am Vormittag mit Maurizio zusammen. Am Freitag findet dann ein Mini-Turnier mit anschließender Prämierung statt.

© La Maeina

Über Tennis hinaus

Zur Abwechslung bietet das Resort neben dem Tennis auch weitere attraktive Sportangebote:

Skifahren,

Wandern,

Biken,

Golf,

Yoga & Pilates.

Wer Lust hat, sich in neue Abenteuer zu stürzen, der ist herzlich eingeladen River Boating, Tandemflüge, Zipline und Canyning auszuprobieren.

Wellness und Entspannung

Als Teil der Belvita Leading Wellnesshotels überzeugt das La Maiena in allen Bereichen. Neben dem kulinarischen Verwöhnprogramm mit exzellenten Weinen und Gourmetküche machen das Sensa Spa Beauty & Hair deinen Urlaub perfekt: wohltuende Massagen, Whirlpools und Saunen sorgen für eine erholsame Auszeit!

