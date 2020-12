Das Tennisjahr 2020 von ... Roger Federer

Viel war es nicht, was Roger Federer 2020 an Tennissport angeboten hat. Für mindestens einen Klassiker hat es aber dennoch gereicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2020, 09:14 Uhr

© Getty Images Sechs Matches, fünf Siege - und eine elendslange Pause

Wenn sechs Matches für Platz fünf in der Jahreswertung der ATP-Charts reichen, dann muss es eine ganz spezielle Saison gewesen sein. Und so hat sich Roger Federer also zwischen seinem Auftaktsieg gegen Steve Johnson bei den Australian Open und dem Ausscheiden im Halbfinale gegen Novak Djokovic eher mühsam um den Tennissport 2020 verdient gemacht.

Wer gedacht hätte, dass das Ausscheiden gegen John Millman bei den US Open 2018 ein einmaliger Ausrutscher war, der sah sich in Melbourne jedenfalls eines besseren belehrt. Millman quälte Federer auch beim Heimspiel, um im Tiebreak des fünften Satzes dann doch noch zu verlieren. Gegen Tennys Sandgren musste Federer im Viertelfinale dann sogar acht Matchbälle abwehren - der Auftritt dazwischen gegen Marton Fucsovics fiel auch nicht überzeugend aus.

Federer mit Fokus auf Wimbledon und Olympia

Danach spielte Federer in Südafrika mit Rafael Nadal noch für den guten Zweck. Und verabschiedete sich bis auf weiteres aus dem professionellen Tenniszirkus. Zunächst eine, dann eine weitere Knieoperation ließen schon früh leichte Zweifel an einer Rückkehr in Bestform des mittlerweile 39-Jährigen aufkommen. Federer trug kürzlich auch nichts zur Beruhigung seiner Fans bei, als er bei einer Ehrung in der Schweiz kundtat, dass die ganze Geschichte mit den Australian Open vielleicht doch noch zu früh komme.

Die Prioritäten des 20-maligen Major-Siegers liegen im kommenden Jahr ganz klar in der Jahresmitte: Zunächst auf Wimbledon, wo Federer 2019 ganz knapp am Titel vorbeigeschrammt ist. Und danach bei den US Open und den Olympischen Spielen in Tokio. So diese tatsächlich zur Austragung kommen.