Das Tennisjahr 2020 von... Simona Halep

Simona Halep gewann im Jahr 2020 drei Titel und beendete diese so besondere Saison als Weltranglistenzweite - und dennoch dürfte die Rumänin wohl auch mit einem weinenden Auge auf die abgelaufene Spielzeit zurückblicken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.12.2020, 06:06 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Läppische sechs Turniere bestritt Simona Halep im Jahr 2020, die Hälfte davon vermochte die 29-Jährige für sich zu entscheiden. Einziger Wermutstropfen: Ihren bislang zwei Grand-Slam-Triumphen konnte die Rumänin keinen weiteren hinzuzufügen - woran unter anderem auch Shootingstar Iga Swiatek Schuld war, die Halep in ihrem letzten Match der Saison im French-Open-Achtelfinale gerade einmal drei Spiele überließ.

Eine ähnlich glatte Niederlage setzte es für den Schützling von Darren Cahill bereits ganz zu Beginn des Jahres, als Halep Aryna Sabalenka im Viertelfinale von Adelaide mit 4:6 und 2:6 unterlag. Bei den Australian Open agierte die Rumänin hingegen in Topform und galt nach ihrem starken Lauf ins Halbfinale als Favoritin auf den Turniersieg. Den ersten Satzverlust für Halep setzte es erst in ebenjener Vorschlussrunde, in der dann allerdings auch gleich Endstation sein sollte - Garbine Muguruza gewann die äußerst ansehnliche Partie in zwei engen Durchgängen.

Corona als ständiger Wegbegleiter

Trotz dieser bitteren Niederlage nahm Halep den Schwung nach Dubai mit und sicherte sich nach einem großartigen Finale gegen Elena Rybakina ihren ersten Titel der Saison. Alles schien angerichtet für die Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste, ehe das Coronavirus Halep und dem gesamten Tennistross einen Strich durch die Rechnung machte.

Aufgrund der Pandemie verzichtete die zweifache Grand-Slam-Siegerin dann auch noch auf die US Open. Die Rückkehr auf die Tour sollte für Halep, die über die gesamte Saison gesehen mehr als die Hälfte ihrer Returnspiele gewann, erst beim Sandplatzturnier in Prag anstehen - und das Comeback hätte für die 29 -Jährige kaum besser verlaufen können: Sowohl in der tschechischen Hauptstadt als auch in Rom war Halep die strahlende Siegerin, ehe es in Paris die unerwartete Niederlage gegen Swiatek setzte.

Zu allem Überdruss infizierte sich die Rumänin Ende Oktober noch mit dem Coronavirus, gemäß eigenen Angaben ist Halep aber schon längst wieder bei 100 Prozent - und daher wohl auch bereit, in der kommenden Spielzeit Ashleigh Barty vom Tennistrohn zu stoßen und ihrer Grand-Slam-Sammlung weitere Titel hinzuzufügen.