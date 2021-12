ATP Cup oder Davis Cup, welcher dieser zwei Events hat eine Zukunft?

Wir haben die Bilder noch alle im Kopf: Russland holt in Madrid zum dritten Mal in der Geschichte den Davis Cup. Und muss in knapp vier Wochen in Sydney den Gewinn des ATP Cups verteidigen. Wie passt das zusammen?

von Armin Leiter

zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 17:14 Uhr

Ein jubelndes Team aus Russland im Februar in Melbourne beim ATP Cup , dasselbe Bild am 5. Dezember als die Männer um den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev in Madrid sich den zweiten Teamevent sicherten, den traditionellen Davis Cup. Die Frage darf allerdings erlaubt sein, wie viel Sinn es macht, zweimal im Jahr die Creme de la Creme des Herrentennis zu versammeln, um die beste Nation zu ermitteln?

Ein Blick auf die Teilnehmerlisten der Events genügt, um zu sehen, welcher der beiden Bewerbe in der Gunst der Athleten vorne liegt. Während das Feld des nächsten ATP Cups mit Beginn am 1.Januar voller großer Namen ist, war das Finalturnier des Davis Cups, zugegebenermaßen auch, aber nicht nur aufgrund einiger verletzungsbedingten Absagen, wesentlich schwächer besetzt. Ob der Grund dafür der doch sehr viel günstigere Termin in Australien ist, oder der noch gewöhnungsbedürftige Modus des Events im Herbst, sei dahingestellt. Auch die geplante Verlegung des Finalturniers 2022 nach Abu Dhabi stößt wahrscheinlich nicht nur vielen Tennisfans bitter auf.

Zu viele Köche verderben den Brei?

Es würde sicherlich Sinn machen, wenn sich die Verantwortlichen beider Seiten, die ATP sowie die Marketing Agentur Kosmos Group mit Profifußballer Gerard Piqué an der Spitze einmal an einen Tisch setzen würden, um die Sinnhaftigkeit von 2 Bewerben dieser Art zu diskutieren und evtl. auch einmal über ein gemeinsames Format nachzudenken. Ob dies wirtschaftlichen Interessen beider Seiten überhaupt zulassen, wagen wir zwar zu bezweifeln, aber man wird wohl doch noch träumen dürfen.