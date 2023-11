David Nalbandian soll Ex-Freundin heimlich gefilmt haben

Dem argentinischen Tennisstar David Nalbandian droht in seiner Heimat ein Gerichtsprozess. Angeblich hätte er seine Ex-Freundin Araceli Torrado mit einer heimlich angebrachten Kamera in deren Wohnung ausspioniert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 12:14 Uhr

© Getty Images David Nalbandian soll Ex-Freundin heimlich gefilmt haben

Bei seinen großen Erfolgen auf den Tenniscourts dieser Welt machte sich David Nalbandian vor allem einen Namen als Federer-Schreck. In seinen ersten fünf Duellen mit dem Maestro ging der ehemalige Weltranglisten-3. immer als Sieger vom Platz.

Zehn Jahre nach Beendigung seiner großen Karriere macht der Argentinier nun mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Seine ehemalige Freundin Araceli Torrado zeigte den heute 41-jährigen wegen Belästigung und Stalking an Als die beiden trotz Beendigung ihrer Beziehung noch zusammenwohnten, soll Nalbandian im gemeinsamen Schlafzimmer heimlich im Lüftungsschacht eine Kamera angebracht haben, um seine Partnerin kontrollieren zu können.

Nalbandian bestätigt, relativiert aber

Nachdem die Staatsanwaltschaft die Anzeige Torrados in erster und zweiter Instanz aus Mangel an Beweisen abgewiesen hatte, veröffentlichte die 29-jährige laut der argentinischen Zeitung „La Nacion“ eine Sprachnachricht, in der Nalbandian die Tat gesteht, diese aber relativert. „Willst du, dass ich ehrlich bin? Ja, ich habe die Kamera aufgestellt, aber ich konnte nichts sehen, da es Probleme mit dem Internet gab“. Nach dem strafrechtlichen Scheitern der Anzeige will der Anwalt Torrados nun auf ein Zivilverfahren drängen.

Die Beziehung zwischen Torrado und Nalbandian wurde im letzten Februar öffentlich, dauerte aber nur vier Monate. Auch nach der Trennung lebte das Paar noch einige Zeit in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Palermo in Bueons Aires zusammen.