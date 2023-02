Davis Cup: 0:1 - Otte unterliegt Huesler

Oscar Otte hat die Führung für Deutschland im Davis-Cup-Vergleich mit der Schweiz verpasst. Der Kölner unterlag Marc-Andrea Huesler mit 6:2, 2:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 19:24 Uhr

© Getty Images Oscar Otte bei seinem Paradeschlag

Nach zehn Minuten hatte Alexander Zverev genug gesehen, schließlich gelang Teamkamerad Oscar Otte ein Blitzstart gegen die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Huesler. Zverev machte sich also beim Spielstand von 3:0 für Otte in Richtung Kabine, der gebürtige Hamburger muss ja in der zweiten Partie des Tages gegen Stan Wawrinka ran. Otte wiederum konnte seinen Vorsprung nicht nur behaupten, nach einem zweiten Break gewann er Satz eins mit 6:2.

Der zweite Akt brachte das erste Lebenszeichen von Huesler, der sich Ottes Aufschlag zum 1:0 holte. Das Match war nun deutlich ausgeglichener - was sich auch daran zeigte, dass nach dem 29-minütigen ersten Satz alleine die ersten drei Spiele von Dirchgang zwei satte 19 Minuten in Anspruch nahmen. Mit dem nächsten Break zum 4:1 stellte Huesler die Zeichen auf Satzausgleich. Der ihm ebenfalls mit 6:2 wenige Minuten später auch gelang.

Zverev gegen Wawrinka noch ungeschlagen

In der Entscheidung schaffte Huesler zunächst das Break zum 3:2, Otte glich umgehend aus. Und verlor gleich wieder seinen Aufschlag. Konnte aber im Gegensatz zur Situation wenige Minuten davor zwei Chancen auf das nächste Comeback nicht nutzen. Huesler zeigte zwar erneut Nerven, servierte aber schließlich mit dem zweiten Matchball aus.

Im zweiten Match hat Deutschland statistisch gesehen einen klaren Vorteil. Denn Alexander Zverev hat alle bisherigen vier Begegnungen gegen Stan Wawrinka gewonnen.