Davis Cup 2023: Die Gruppen für die Zwischenrunde stehen fest

Am Mittwoch wurden die Gruppen für die Zwischenrunde im Davis Cup 2023 ausgelost. Die acht besten Teams qualifizieren sich für die Finalrunde, die wieder in Malaga ausgetragen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 17:52 Uhr

© Getty Images Titelverteidiger Kanada muss in der Zwischenrunde nach Bologna

Eine Sache stand vor der Auslosung der Gruppen für die Zwischenrunde im Davis Cup 2023 ja schon fest: Weder Deutschland noch Österreich werden in diesem Jahr in der entscheidenden Phase des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs mit dabei sein. Deutschland hat im Februar bekanntlich in Trier gegen die Schweiz mit 2:3 verloren, Österreich schied in Rijeka gegen Kroatien aus.

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren haben vier Nationen die Hand zur Austragung gehoben: Spanien (Valencia), Großbritannien (Manchester), Kroatien (da steht der genaue Austragungsort noch nicht fest) und Italien (Bologna). Titelverteidiger Kanada muss nach Bologna reisen, trifft dort auf die starken Hausherren um Jannik Sinner. Die Schweiz um Stan Wawrinka spielt in Manchester.

In Bologna und Valencia wurde schon im vergangenen Jahr gespielt, da hatte auch der Deutsche Tennis Bund als Ausrichter seine Hand gehoben. Und am Hamburger Rothenbaum die Gruppe mit Australien, Frankreich und Belgien beherbergt.

Und so haben sich die einzelnen Gruppen ergeben:

Gruppe A (in Bologna): Kanada (Titelverteidiger), Italien, Chile, Schweden

Gruppe B (in Manchester): Australien, Großbritannien, Frankreich, Schweiz

Gruppe C (in Valencia): Spanien, Serbien, Tschechische Republik, Korea

Gruppe D (in Kroatien): Kroatien, Niederlande, USA, Finnland

Der Sieger des Davis Cups 2023 wird wieder in Málaga ermittelt. Für den großen Showdown qualifizieren sich jeweils die zwei Gruppenbesten.