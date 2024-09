Davis Cup: 3:0! Krawietz/Pütz sichern makellosen Sieg gegen Slowakei

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben dem deutschen Team den dritten Sieg gegen die Slowakei im chinesischen Zhuhai beschert. Gegen Lukas Klein und Igor Zelenay siegten die US-Open-Finalisten 7:5, 6:3.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 14:37 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz unf Tim Pütz starteten erfolgreich in die Woche von Zhuhai.

Bereits vor dem Start des Doppels war dem deutschen Team nach den Erfolgen von Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann der Sieg gegen die Slowakei nicht mehr zu nehmen. Trotzdem war der Ausgang der letzten Partie nicht unwichtig, da die Anzahl der Matcherfolge durchaus das Weiterkommen in der Gruppe C ermöglichen kann.

Kurzfristig änderte das slowakische Team die Aufstellung. So startete an der Seite Routinier Igor Zelenay nicht Alex Molcan, sondern Lukas Klein. Das Duo spielte gegen die favorisierten Tim Pütz und Kevin Krawietz stark auf, hielt bis zum 5:6 alles in der Reihe. Doch genau jetzt zeigte das aktuell beste deutsche Doppel seine Klasse und tütete den ersten Satz humorlos ein.

Krawietz/Pütz spüren keine Reisestrapazen

Im zweiten Durchgang zogen Krawietz und Pütz das Tempo dann an und führten 20 Minuten nach Beginn des Satzes 4:1. Diesen Vorsprung gab das eingespielte Team, das erst am Vorabend (Ortszeit) aus New York im Teamhotel eintraf, nicht mehr her und beendete nach 76 Minuten das Match siegreich. Die lange Reise aus Nordamerika haben beide Spieler damit schnell abgeschüttelt.

Am Donnerstag geht es für die DTB-Auswahl um Teamchef Michael Kohlmann gegen Chile weiter. Am Samstag wartet die USA zum Abschluss in der Gruppe C. Die beiden besten Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für das Endturnier der besten acht Teams im November in Malaga.