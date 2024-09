Davis Cup: Alcaraz siegt nach Aufgabe von Machac

Carlos Alcaraz bringt den frühzeitigen Sieg der Spanier gegen Tschechen, nachdem Gegner Thomas Machnac nach 1:1 Sätzen aufgab. Mit einem weiteren Sieg im Doppel können die Spanier die Gruppenführung der Gruppe B übernehmen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 21:18 Uhr

© Getty Images

Die Scheinwerfer des heutigen Davis-Cup-Tages waren auf den vierfachen Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz gerichtet, der seinen ersten Auftritt auf heimischen Boden seit seinen Siegen bei den French Open und in Wimbledon feierte. In Valencia ging das spanische Team vor vollen Rängen gegen die Tschechen an den Start. Noch im Vorfeld hatte Alcaraz die Gruppe als „schwerste Gruppe“ betitelt.

Den Anfang des Aufeinandertreffens machten Roberto Bautista Agut und Jiri Lehecka. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Top-70 Spieler. Und obwohl der tschechische Lehecka 25 Plätze weiter vorne in der Rangliste platziert ist, war es Bautista Agut der das Auftaktmatch mit 7:6 (1) und 6:4 für sich entschied. Dann war es Zeit für Carlos Alcaraz, der gegen den erfahrenden Davis Cup-Spieler Tomas Machac an den Start ging. Es war das vierte Davis Cup-Match des Silbermedaillengewinners, der sich gegen Machac ein spannendes Duell lieferte. Der Tscheche schlug mit viel Selbstbewusstsein auf und blendete die Rekord-Erfolge seines Gegners und das spanische Publikum weitgehend aus, wie es schien. Und so ging der erste Satz mit 7:6 (3) an Machac. In Runde zwei breakte Alcaraz zum 3:1 und 5:1 und entschied den zweiten Satz in Rekordzeit für sich. Zu einem entscheidenen Satz kam es nicht, Machac musste verletzungsbedingt aufgeben. Damit steht es 2:0 für die Spanier, die damit ihren Auftaktsieg feiern können. Mit einem Sieg im Doppel könnte das spanische Team die Führung der Gruppe B übernehmen.