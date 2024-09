Davis Cup: Argentinien schockt Gastgeber Großbritannien

Bereits nach den beiden Einzeln besiegte Argentinien den Gastgeber Großbritannien in der Gruppenphase der Davis-Cup-Finals 2024 und sorgte damit vor den letzten beiden Begegnungen für weitere Spannung um den 2. Platz in der Gruppe D in Manchester.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 21:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Francisco Cerundolo sicherte dem argentinischen Team mit seinem Erfolg gegen Jack Draper den Mannschaftssieg.

Eigentlich hatten sich die Briten das heute in Manchester als Gastgeber der Gruppe D in der Gruppenphase für die Davis-Cup-Finals völlig anders vorgestellt. Nach dem 2:1-Auftakt-Erfolg gegen das finnische Team hatte die Mannschaft von der Insel heute eine Matchball-Begegnung, um mit einem Sieg zusammen mit Kanada die Qualifikation für das Finalturnier in Malaga fix zu machen.

Doch schon von Beginn an verdeutlichten die Argentinier, dass sie nicht gewillt waren, den Kampf zum Erreichen des Finalturniers vorzeitig aufzugeben. Nachdem Tomas Martin Etcheverry den ersten Durchgang gegen Daniel Evans glatt gewinnen konnte, steigerte sich der Brite im zweiten Satz, der aber trotzdem seinem Gegner nach etwas mehr als zwei Stunden zum 6:2, 7:5-Erfolg gratulieren musste.

Nun ruhten die Hoffnungen des Heimpublikums auf dem US-Open-Halbfinalisten Jack Draper, der auf Francisco Cerundolo traf. In einer allzeit ausgeglichenen Partie hatte der Argentinier in den entscheidenden Phasen das Momentum auf seiner Seite und triumphierte nach über zwei Stunden mit 7:6 (5), 7:5.

Somit wird es in den letzten beiden Begegnungen noch ein zähes Ringen geben, wer neben Kanada den Einzug ins Finalturnier nach Malaga schaffen wird. Gastgeber Großbritannien bekommt abschließend es mit den Kanadiern zu tun, während Argentinien auf die bislang sieglosen Finnen treffen wird.

Hier die Ergebnisse der Gruppenphase der Davis-Cup-Finals 2024