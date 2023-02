Davis Cup: Belgien bricht ein, die Niederlande gewinnen

Während Belgien eine 2:0-Führung in Südkorea nicht in den Einzug in die Zwischenrunde des Davis Cups 2023 verwerten konnte, hielten sich die Niederländer mit der Slowakei nicht lange auf.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 18:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images David Goffin konnte die Belgier nicht zum Sieg führen

Wer sich erinnern kann: Vor einem Jahr mussten die Österreicher nach Südkorea reisen, um dort gegen die Hausherren um den Einzug in die Zwischenrunde des Davis Cups zu schaffen. Dieser Ausflug blieb bekanntlich unbelohnt, die Südkoreaner gewannen recht glatt. Für Belgien sah es nun nach den ersten beiden Einzel am Samstag wesentlich besser aus. Da führten David Goffin und Co. nämlich mit 2:0.

Am zweiten Tag kam aber der große Einbruch. Zunächst verpassten es Sander Gille und Joran Vliegen, den Sack zuzumachen. Die belgischen Doppel-Experten unterlagen Ji-Sung Nam und Min-Kyu Song mit 6:7 (3) und 6:7 (5). Und weil im Anschluss auch zunächst Goffin gegen Soonwo Kwon und danach Zizou Bergs gegen Seong-Chan Hong verloren, gewann Südkorea doch noch mit 3:2.

Die Niederländer machten es da schon besser: Denn Wesley Koolhof und Matwe Middelkoop ließen gegen das slowakische Paar Alex Molcan und Lukas Klein gleich gar nichts anbrennen, gewannen mit 6:3 und 6.3.

Schon in der Nacht von Samstag hatten sich die Briten in Kolumbien durch einen Sieg von Cameron Norrie gegen Nicolas Mejia mit 3:1 das Weiterkommen gesichert.