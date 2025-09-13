Davis Cup: Belgien schockt Australien in Sydney – 2:0-Führung nach Auftakttag

Raphael Collignon überrascht Alex de Minaur auswärts in Sydney, Zizou Bergs legt nach – das Doppel am Samstag (Anm.: Ortszeit) könnte bereits die Entscheidung bringen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 14:05 Uhr

Überraschende Szenen am Freitag in der Ken-Rosewall-Arena: Raphael Collignon setzte sich im Eröffnungseinzel der Davis-Cup-Qualifiers gegen Australiens Nummer eins Alex de Minaur mit 7:5, 3:6, 6:3 durch und brachte Belgien damit in Führung. In einem hochintensiven Schlagabtausch gelang dem Weltranglisten-91. mit unermüdlichem Einsatz der größte Sieg seiner Karriere. „Für das eigene Land spielt man ohne Schmerz“, erklärte Collignon danach, sichtlich bewegt von der Atmosphäre in Sydney.

Dramatik kam vor allem im Entscheidungssatz auf, als Collignon von Krämpfen geplagt wurde. Immer wieder griff er nach den Oberschenkeln, kämpfte sich aber mit viel Herzblut durch die Ballwechsel. Gerade in dieser Phase überraschte er mit mutigem Offensivspiel – und zeigte, dass er auch körperlich an die maximale Belastungsgrenze gehen kann.

Australien vor dem Aus

Damit war das belgische Team aber noch nicht am Ende seiner Überraschungstour. Im zweiten Einzel behielt Zizou Bergs die Nerven und rang Lokalmatador Jordan Thompson nach zwei engen Sätzen mit 7:6 (4), 6:4 nieder. Nach insgesamt zwei Erfolgen im Einzel steht es 2:0 für die Gäste – die Gastgeber sind damit am Rande einer Heimniederlage.

Australien braucht am Samstag dringend ein Erfolgserlebnis. Im Doppel treten Rinky Hijikata und John Peers gegen die eingespielte belgische Paarung Sander Gille/Joran Vliegen an. Für Belgien bietet sich damit die Chance, schon vor den Rückspielen im Einzel den Sack zu zu machen.