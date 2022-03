Allerdings haben auch die Brasilianer einen Weltklasse-Doppelspieler in ihren Reihen. Bruno Soares hat zwar mittlerweile 40 Jahre auf dem Buckel, hält sich aber nach wie vor in den Top 20. An der Seite des Briten Jamie Murray gewann Soares drei Grand-Slam-Titel. Heute hat er aber in Felipe Meligeni einen Partner, der 16 Jahre jünger ist als er selbst und deutlich weniger Erfahrung hat. Ganze zwei Davis-Cup-Matches hat der 24-Jährige bisher absolviert, die aber zumindest beide gewonnen.