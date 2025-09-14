Davis Cup: Collignon, der Held! Belgien qualifiziert sich für Final 8-Turnier

Belgien hat in einem hochspannenden Duell mit Australien das Ticket für das Davis Cup-Final 8-Turnier in Bologna gelöst. Raphael Collignon avancierte dabei zum entscheidenden Mann.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 13:37 Uhr

© Getty Images Raphael Collignon wurde für Belgien zum Matchwinner.

Nachdem Belgien in Sydney nach Tag eins mit 2:0 in Front gelegen war, konnte zunächst das Doppel Rinky Hijikato/Jordan Thompson mit einem 6:7 (7), 6:3 und 6:4-Erfolg über ihre Kontrahenten Sander Gille/Joran Vliegen verkürzen.

Für den 2:2-Ausgleich sorgte im Anschluss erwartungsgemäß Alex de Minaur, der seiner Favoritenrolle beim 6:2 und 7:5 gegen Zizou Bergs gerecht wurde.

Die Entscheidung musste also im fünften Match fallen, wo sich mit Aleksandar Vukic (ATP-Ranking Nummer 95) und Raphael Collignon (ATP-Ranking Nummer 91) zwei Gegner auf Augenhöhe gegenüberstanden.

Nachdem Vukic den ersten Satz knapp für sich entscheiden konnte, schlug Collignon im zweiten Durchgang mit einem schnellen Break zu und ließ in der Folge nichts anbrennen. Im Entscheidungssatz musste der Australier erneut früh seinen Aufschlag abgeben - einen Vorteil, den sich der Belgier nicht mehr nehmen ließ. Mit dem vielumjubelten 6:7 (5), 6:2 und 6:3-Erfolg über seinen Kontrahenten buchte Collignon das Final 8-Ticket für sein Land.

Somit ist nur mehr ein Ticket für das Final 8-Turnier in Bologna zu vergeben. Im Duell Spanien gegen Dänemark in Marbella konnte der Gastgeber dank eines Dreisatz-Erfolges des Doppels Martinez/Munar über Homgren/Ingildsen auf 1:2 verkürzen.

Hier das Draw der Davis Cup-Qualifier 2025

