Davis Cup: Davidovich Fokina ausgebootet!

Spaniens Davis-Cup-Aufgebot sorgt für Diskussionen: Alejandro Davidovich Fokina, aktuell die Nummer 18 der Welt, wurde überraschend nicht nominiert. Während Carlos Alcaraz das Team in Bologna anführen wird, bleibt der zweitbeste Spanier außen vor.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 19:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina wird Spanien nicht vertreten

Die Nominierung für das Davis-Cup-Finale hätte eigentlich Routine sein sollen, doch Teamchef David Ferrer sorgte für eine Überraschung. Trotz starker Saison und Weltranglistenplatz 18 bekam Alejandro Davidovich Fokina keinen Platz im spanischen Aufgebot. Stattdessen nominierte Ferrer neben Carlos Alcaraz die Spieler Jaume Munar, Pedro Martinez und Doppel-Spezialist Marcel Granollers. Ein fünfter Name steht noch aus, doch Davidovich Fokina weiß bereits: Er wird es nicht sein.

“Es war die Entscheidung des Kapitäns”

Der 26-Jährige nahm seine Nichtberücksichtigung sportlich, auch wenn die Enttäuschung zwischen den Zeilen spürbar war. “David hat mich vor einer Woche angerufen und mir gesagt, dass ich nicht im Team bin. Natürlich hätte ich gern gespielt, aber ich respektiere seine Entscheidung”, erklärte er gegenüber Marca. Dabei betonte der Andalusier, dass er immer stolz wäre, für Spanien spielen zu dürfen.

Stolz statt Trotz

Anstatt nach Ausflüchten zu suchen, erinnerte Davidovich Fokina an seine bisher beste Saison und seinen Aufstieg unter die Top 20 der Welt. “Ich bin derzeit die Nummer zwei Spaniens, darauf bin ich stolz”, sagte er. Gerade diese sportliche Position macht seine Ausbootung so schwer nachvollziehbar, schließlich liegt er im Ranking klar vor anderen Nominierten. Dennoch verzichtete er auf Kritik an seinen Teamkollegen: “Sie sind großartige Spieler, und ich wünsche ihnen nur das Beste.”

Unruhe im spanischen Team

Die Entscheidung Ferrers wirft Fragen auf: Setzt der Kapitän eher auf Teamchemie als auf reine Weltranglistenpunkte? Oder spielt die Belastungssteuerung von Alcaraz und Co. eine größere Rolle als gedacht? Fest steht jedenfalls, dass die Nicht-Nominierung von Davidovich Fokina Unruhe in ein Team bringt, das sich eigentlich auf den sportlichen Neuanfang konzentrieren wollte.