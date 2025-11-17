Davis Cup: Der Oberschenkel der spanischen Tennisnation

Ist Carlos Alcaraz fit genug, um in der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna anzutreten? Im Endspiel der ATP Finals hatte Carlitos jedenfalls mit seinem Oberschenkel zu kämpfen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2025, 11:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz bedurfte am Sonntagabend medizinischer Betreuung

Je länger das gestrige Endspiel bei den ATP Finals in Turin zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gedauert hatte, umso tiefer schien der Verband, den sich der Spanier Ende des ersten Satzes vom ATP-Physio hatte anlegen lassen zu rutschen. Wäre es zu einem dritten Durchgang gekommen, es hätte fast nach einem Knieschützer ausgesehen.

Es spricht natürlich für Carlos Alcaraz, dass er seinen gesundheitlichen Probleme im Anschluss an das 6:7 (4) und 5:7 gegen seinen Dauerrivalen Sinner unerwähnt ließ. Es könnte aber sein, dass der Oberschenkel doch noch zum Problem wird. Und zwar für David Ferrer und das spanische Davis-Cup-Team. Eben das soll Carlos Alcaraz nämlich in Bologna zum Titel führen. Zunächst einmal gegen die etatmäßig starke Tschechische Republik (die aber auch kaum einen fitten Spieler mitbringt). Danach im Halbfinale gegen den Sieger zwischen Deutschland und Argentinien.

Alcaraz potenziell im Doppel mit Granollers

Der Weltranglisten-Erste ist da zunächst einmal nur für das Einzel vorgesehen. Wenn es aber wirklich wichtig wäre, dann kann man sich schon vorstellen, dass Kapitän Ferrer Alcaraz an die Seite von Marcel Granollers stellt, um den entscheidende zweiten Punkt zu holen.

Sollte Alcaraz tatsächlich noch die Reißleine ziehen, dann würden sich die Kräfteverhältnisse in Bologna noch einmal verschieben. Nämlich zugunsten von Deutschland, das mit Alexander Zverev dann den einzigen Top-Ten-Spieler in Bologna stellen würde. Und mit Kevin Krawietz und Tim Pütz das wohl beste Doppel.

