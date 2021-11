Davis Cup: Deutschland auch ohne Zverev angriffslustig

Große Ambitionen auch ohne Alexander Zverev: Das deutsche Davis-Cup-Team will bei der Endrunde in Innsbruck mit einer Überraschung gegen die Serben um Novak Djokovic die K.o.-Runde ins Visier nehmen.

© DTB/Paul Zimmer Michael Kohlmann, Dominik Koepfer, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk, Tim Pütz, Kevin Krawietz

Alexander Zverev kann mit dem neuen Davis Cup immer noch nichts anfangen und urlaubt lieber auf den Malediven, Boris Becker findet das derzeitige Format gar "irrsinnig" - und doch gehen die deutschen Tennisprofis mit großen Ambitionen in die Endrunde des prestigeträchtigen Mannschaftsturniers. Zum Auftakt der Gruppenphase in Innsbruck wartet am Samstag (16.00 Uhr/ServusTV) allerdings schon ein gewaltiger Brocken: Mitfavorit Serbien mit Ausnahmekönner Novak Djokovic.

Aber auch ohne Olympiasieger Zverev wollen Jan-Lennard Struff und Co. der Mannschaft um den Grand-Slam-Rekordchampion mit breiter Brust entgegentreten. "Unser Anspruch ist es, auch einen Novak Djokovic zu schlagen. Das muss in die Köpfe der Spieler rein", sagte Teamkapitän Michael Kohlmann im Podcast "BTV Inside" selbstbewusst und betonte: "Auch ein Djokovic ist schlagbar."

Becker in der "Schlacht von Hartford"

Bewiesen hatte das erst in der vergangenen Woche der deutsche Spitzenspieler Zverev auf dem Weg zum Titel bei den ATP Finals. Doch statt es in Innsbruck erneut mit dem Weltranglistenersten aufzunehmen, erholt sich der Hamburger im Urlaub von einem kräftezehrenden Jahr. Dem neuen Format des Davis Cup, der seit 2019 in einer Finalrunde am Ende einer sowieso schon aufgeblähten Saison stattfindet, kann er nichts abgewinnen, Zverev ist einer der lautesten Kritiker.

Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker sieht das ähnlich. "Der Plan ist irrsinnig, gerade für die Topspieler", sagte der 54-Jährige im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball". Becker hatte den renommierten Teamwettbewerb im alten Format mit über das Jahr verteilten Heim- und Auswärtsspielen zweimal gewonnen und zahlreiche Sternstunden, wie etwa 1987 die "Schlacht von Hartford", erlebt.

Österreich ohne Thiem

Aber so muss nun eben der Teamgeist die deutsche Mannschaft, die neben Struff aus Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk und dem Olympia-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz besteht, durch das Turnier tragen. Mit einem speziellen Spirit könne man "etwas Besonderes aus den Spielern rauskitzeln", führte Kohlmann aus. "Wir haben ein geiles Team, es macht sehr viel Spaß", sagte Struff, und auch Gojowczyk betonte: "Der Teamspirit ist unglaublich gut."

Einen Tag nach dem Highlight gegen Serbien wartet am Sonntag (16.00 Uhr) in der Vorrunde noch Gastgeber Österreich, der ohne den lange verletzten Starspieler Dominic Thiem antritt. Was in der Innsbrucker Olympiahalle ein stimmungsvolles Duell hätte bedeuten können, wird aber zum Geisterspiel. Aufgrund des in Österreich ausgerufenen Lockdowns bleiben die Ränge in der Vorrunde leer.

"Ich finde es extrem schade", sagte Kohlmann, am Ziel K.o.-Runde soll das aber nichts ändern: "Wir wollen uns qualifizieren. Ob als Erster oder Zweiter ist erstmal egal." Ins Viertelfinale ziehen nur die Sieger der sechs Vorrundengruppen sowie die beiden besten Zweiten ein. Eine Überraschung gegen Djokovics Serben wäre also umso wertvoller.