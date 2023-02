Davis Cup: Deutschland in der Relegation auswärts in Bosnien und Herzegowina

Deutschland muss im September nach Bosnien und Herzegowina, um den Verbleib in der Weltgruppe des Davis Cups zu sichern. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 15:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tim Pütz, Michael Kohlmann und Kevin Krawietz müssen nach Bosnien und Herzegowina

Das deutsche Davis-Cup-Team hat im Kampf gegen den Abstieg aus der Weltgruppe eine lösbare Aufgabe erwischt. Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, tritt das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann in Bosnien und Herzegowina an. Die Partie findet am 15./16. oder 16./17. September statt. Der Austragungsort sowie der Belag werden noch bekannt gegeben.

Damir Dzumhur, einst Weltranglisten-23., ist aktuell als ATP-226. der bestplatzierte Tennisprofi des Landes. "Mit Damir Dzumhur haben sie einen ehemaligen Top-30-Spieler und mit Tomislav Brkic einen guten Doppelspieler im Team. Aber egal in welcher Konstellation wir dort antreten, sollten wir in allen fünf Begegnungen der Favorit sein", sagte Kohlmann: "Daher kann das Ziel nur sein, sich für die Davis-Cup-Qualifiers im nächsten Jahr zu qualifizieren."

Am vergangenen Wochenende hatten Olympiasieger Alexander Zverev und Co. mit einer 2:3-Niederlage in Trier gegen die Schweiz den Sprung in die Gruppenphase des Team-Wettbewerbs verpasst, entsprechend findet auch die K.o.-Phase im November in Malaga ohne die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) statt.