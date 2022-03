Davis Cup: Deutschland vs. Brasilien - alle Fakten auf einen Blick

Morgen Abend (20:00 MEZ) beginnt das Davis-Cup-Qualifikationsmatch zwischen Deutschland und Brasilien in Rio de Janeiro. Sportdeutschland.TV überträgt live im Stream.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2022, 17:36 Uhr

© dtb Alexander Zverev führt die deutsche Davis-Cup-Mannschaft in Rio de Janeiro an

In welcher Phase des Davis Cups befinden wir uns?

Am Freitag dem 4. März und Samstag dem 5. März werden die Qualifikationspartien des Davis Cups für die Gruppenphase ausgespielt. Deutschland trifft dabei auf Brasilien. Insgesamt sind für die nächsten beiden Tage zwölf Begegnungen angesetzt. Die zwölf Sieger machen sich dann im September mit den bereits fix qualifizierten Nationen Russland (derzeit jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine von allen internationalen Mannschaftswettbewerben ausgeschlossen) und Kroatien (Finalisten des Vorjahres), sowie Großbritannien und Serbien (Wildcards) die Plätze für die Finalphase Ende November aus. Die zwölf Verlierer müssen ebenfalls im September um den Abstieg in die Weltgruppe I kämpfen.

Wo wird gespielt?

Der Länderkampf geht aus deutscher Sicht auswärts in der Parque Olimpico Arena in Rio de Janeiro über die Bühne. Gespielt wird im Freien auf Sandplatz bei voraussichtlich warmen Temperaturen um die 30 Grad Lufttemperatur. Rio de Janeiro ist die zweitgrößte Stadt Brasiliens und bietet fast sieben Millionen Menschen eine Heimat.

© dtb

Wie sehen die Teams aus und wann wird gespielt?

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev eröffnet am Freitag um 20:00 Uhr MEZ gegen Thiago Seyboth Wild (ATP 216), ehe es die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro mit Jan-Lennard Struff zu tun bekommt. Der zweite Spieltag beginnt um 18:00 Uhr MEZ mit dem Doppel zwischen Kevin Krawietz / Tim Pütz und Bruno Soares / Marcelo Melo. Danach folgen die Duelle der beiden Einser der jeweiligen Teams und das Abschlusseinzel. Langzeit-Kapitän Michael Kohlmann leitet die Mannschaft des DTB an, sein brasilianisches Pendant ist Jamie Oncins.

Wo wird der Davis Cup übertragen?

Zur gemütlichen Hauptabend-Sendezeit kann man sich in den Livestream von Sportdeutschland.TV einklinken. Kommentiert wird die Begegnung von Dennis Heinemann. Auf tennisnet.com verpasst ihr mit dem Match-Tracker ebenfalls keinen Punkt.