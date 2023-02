Davis Cup: Diese 16 Teams spielen um den Titel

Die „Qualifiers“ im Davis Cup sind geschlagen, nun stellt sich die Frage: Wo werden die vier Zwischenrunden im September ausgetragen?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2023, 10:31 Uhr

© Getty Images Großbritannien hat sich ebenfalls qualifiziert

Wer sich gefragt hat, wo denn Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime oder Jannik Sinner an diesem Davis-Cup-Wochenende waren, dem sei zur Erinnerung gesagt: Vier Teams haben vor Beginn der Saison 2023 eine Wildcard für die Zwischenrunde bekommen. Und zwar die Titelverteidiger aus Kanada, Vorjahresfinalist Australien sowie Spanien und Italien.

Dazu kommen nun die zwölf Siegernationen von den Qualifiers - zu denen leider weder Deutschland noch Österreich zählen. Stattdessen haben es in besagten Duellen die Schweizer und Kroaten geschafft. Darüber hinaus noch in mehr oder weniger spannenden Duellen Großbritannien, Südkorea, Finnland, Chile, Schweden, die Tschechische Republik, die Niederlande, die USA, Serbien und Frankreich.

Deutschland und Österreich müssen in die Relegation

Was nun die Frage aufwirft, wer denn vom 11. bis zum 16. September jeweils eine der vier Zwischenrunden austragen wird. Im vergangenen Jahr wurde in Glasgow, Valencia, Bologna und Hamburg gespielt. Gut möglich, dass der britische, der italienische und der spanische Tennisverband wieder die Hand heben. Deutschland ist diesmal raus. Ob die Schweiz als Ausrichter in die Bütt geht? Nachfragen in diese Richtung konnten Schweizer Journalisten in Trier noch nicht beantworten.

Für die Teams der Kapitäne Michael Kohlmann und Jürgen Melzer gibt es im September nun noch eine Davis-Cup-Runde nach altem Zuschnitt. In einem klassischen Länderkampf geht es gegen eine jener Nationen, die sich in den Playoff-Spielen der Weltgruppe 1 durchgesetzt haben, um den Verbleib in der obersten Liga des Davis Cups.