Davis Cup: Familie geht vor - Casper Ruud sagt ab!

Norwegen muss ohne Caspar Ruud gegen Großbritannien antreten. Ruud möchte lieber Zeit mit seiner Frau und seinem neugeborenen Kind verbringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 08:43 Uhr

© Getty Images Casper Ruud wird Norwegen am Wochenende fehlen

Die Auftritte von Casper Ruud bei den Australian Open 2026 waren ja ein Ritt auf der Rasierklinge: Denn wäre aus Oslo die Kunde, dass das erste Kind des norwegischen Tennisstars und seiner Ehefrau nun endgültig auf dem Weg wäre, dann hätte Ruud seine Zelte vorzeitg abgebrochen. So aber spielte er sich bis ins Achtelfinale, wo dann gegen Ben Shelton Schluss war.

An diesem Wochenende nun hätte Casper Ruud das norwegische Team im Davis-Cup-Match gegen Großbritannien anführen sollen. Daraus wird aber nichts. Denn Ruud wird nicht antreten, sich vielmehr der noch sehr jungen Familie widmen.

Was auf der einen Seite natürlich verständlich ist. Andererseits fallen die Tennisfans um eines der wenigen Schlagerspiele in dieser Runde um: Denn bei den Briten wird (endlich) Jack Draper zurückkehren. Und Draper gegen Ruud, das hat es im letzten Jahr etwa im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gegeben. Mit dem besseren Ende für Casper Ruud.