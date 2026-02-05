Davis Cup: Struff zuerst gegen Varillas, Hanfmann fordert Bueno

Die Partien der Davis-Cup-Qualifiers zwischen Deutschland und Peru stehen fest. Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann gehen für die DTB-Auswahl in den Einzeln am Freitag an den Start.

von von Daniel Hofmann aus Düsseldorf

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 14:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff führt in Düsseldorf das deutsche Davis-Cup-Team an.

Yannick Hanfmann eröffnet am Freitag den Ländervergleich gegen Gonzalo Bueno. Der 21-Jährige Peruaner zeigte sein Talent zuletzt auf der ATP Challenger Tour und ist definitiv auch auf dem Hardcourt kein einfacher Gegner. Das zweite Duell bestreiten im Anschluss Jan-Lennard Struff und der routinierte Juan Pablo Varillas. Der 31-Jährige bringt die meiste Erfahrung bei den Südamerikanern mit und wird dem gebürtigen Warsteiner sicherlich alles abverlangen.

Überraschend bei der Auslosung am Donnerstagmittag auf dem Hardcourt im Düsseldorfer Castello war die Nachricht der Nichtnominierung der peruanischen Nummer eins Ignacio Buse. Der 21-Jährige hatte einige Verletzungsprobleme und reiste ohne Matchpraxis in das Rheinland. Zuletzt schlug Buse im November bei einem Challengerevent auf. Der 98. der Einzel-Weltrangliste wurde von Kapitän Luis Horna lediglich für das Doppel am Samstag berücksichtigt.

Kohlmann: “Doppel immer 50:50”

Dort dürfte auf dem Papier die Favoritenlage am deutlichsten sein. Das deutsche Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz wird von Buse und Partner Arklon Huertas del Pino herausgefordert. Michael Kohlman wollte die Favoritenrolle auf der Pressekonferenz jedoch nicht anhemen: “Im Doppel steht es zunächst immer erstmal 50:50. Da ist die Konstellation ganz egal.” Trotzdem dürfte eine Niederlage im ersten Match am Samstag eine Enttäuschung sein. Eventuell bringt das Duell schon den entscheidenden dritten Matchpunkt, wenn am Freitag beide Doppel erfolgreich für das deutsche Team laufen sollten.

Anschließend folgen am Samstag die beiden Einzel in getauschten Rollen. Jan-Lennard Struff darf sich mit Gonzalo Bueno messen, während in einem möglichen fünften Duell Yannick Hanfmann gegen Juan Pablo Varillas die endgültige Entscheidung herbeiführen muss.

Die Matches im Überblick

Freitag, 06.02.26, ab 16 Uhr

Yannick Hanfmann vs. Gonzalo Bueno

Jan-Lennard Struff vs. Juan Pablo Varillas

Samstag, 07.02.26, ab 13 Uhr

Kevin Krawietz/ Tim Pütz vs. Ignacio Buse/ Arklon Huertas del Pino

Jan-Lennard Struff vs. Gonzalo Bueno

Yannick Hanfmann vs. Juan Pablo Varillas