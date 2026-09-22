Davis Cup Finalrunde: Deutschland startet in Bologna gegen Großbritannien

Das deutsche Davis-Cup-Team um Alexander Zverev startet an Position drei gesetzt gegen Großbritannien in die Finalrunde des Davis Cups 2026 in Bologna. Gespielt wird vom 24. bis zum 28. November.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 12:36 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev wird das deutsche Team in Bologna anführen

In diesem Jahr ließ Alexander Zverev keine Zweifel darüber aufkommen, ob er denn beim Final Eight des Davis Cups in Bologna dabei sein wird. Zwar gefällt dem nunmehr zweimaligen Grand-Slam-Champion das Format nach wie vor überhaupt nicht, aber wer weiß schon, wie der Tennis-Weltverband ITF den traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerb weiterführen wird. Dann besser mitnehmen, was man kann.

Die erste Aufgabe in Bologna wird in diesem Jahr Großbritannien sein. Und da ist das Team von Michael Kohlmann natürlich der Favorit. zumal die Briten ja ohne Jack Draper antreten werden, der seine Saison 2026 schon beendet hat.

Deutschland im Halbfinale entweder gegen Spanien oder Österreich

Deutschland geht an Position drei gesetzt in das Finalturnier, davor liegen die Titelverteidiger aus Italien (die sich nicht qualifizieren mussten) und Spanien. Wer bei diesen beiden Nationen in Bologn spielen wird, ist völlig offen. Jannik Sinner hat ja im vergangenen Jahr verzichtet, da musste dann in erster Linie Flavio Cobolli die Kohlen aus dem Feuer holen (mit tatkräftiger Unterstützung von Matteo Berrettini). Und ob die Spanier auf Carlos Alcaraz zählen können, ist ungewiss. Beim souveränen Erfolg in Chile fehlte Carlitos jedenfalls.

Italien wurde jedenfalls gegen Südkorea ausgelost, das zweite Viertelfinale der obereb Tableau-Hälfte bestreiten die Tschechische Republik und Kanada. Und der potenzielle Gegner von Deutschland im Halbfinale wird zwischen Spanien und Österreich ermittelt.