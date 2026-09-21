Davis Cup: Deutschland könnte im Viertelfinale auf Österreich treffen

Deutschland ist bei der Auslosung der Davis-Cup-Finalrunde gesetzt. Damit könnte es schon im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit Österreich kommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 18:28 Uhr

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© GEPA pictures Österreich ist ungesetzt

Deutschland ist bei der Auslosung der Davis-Cup-Finalrunde hinter Italien und Spanien an Position drei gesetzt. Damit trifft die Auswahl von Michael Kohlmann im Viertelfinale auf eine der vier ungesetzten Mannschaften. Zu diesen zählen Österreich, Kanada, Großbritannien und Südkorea. Ausschlaggebend für die Setzliste ist der aktuelle Stand in der Davis-Cup-Nationenrangliste.

Auf die Österreicher wartet bei der Finalrunde in Bologna (24. bis 29. November) schon früh ein Kracher. Unter anderem sind im Viertelfinale Duelle mit den von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev angeführten Nationen möglich. An Position vier ist Tschechien, das in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die USA gewann, gesetzt.

Auslosung steigt bereits am Dienstag

Für Zverev könnte es bei entsprechendem Turnierverlauf bereits im Halbfinale zu einem Duell mit Sinner oder Alcaraz kommen. Eine Begegnung zwischen Italien und Spanien ist erst im Finale möglich. 2025 waren Sinner und Alcaraz beim Finalturnier in Bologna nicht dabei, der Titel ging dank Flavio Cobolli und Matteo Berrettini trotz Sinners Abwesenheit an den Gastgeber.

Die Auslosung der diesjährigen Finalrunde findet am Dienstag um 12 Uhr in Bologna statt. Der Spielplan mit den zeitgenauen Ansetzungen der Partien wird in den Tagen danach bekannt gegeben.