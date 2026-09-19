Davis Cup: Lehecka und Mensik schicken die USA nach Hause - und sich selbst nach Bologna

Wie schon 2025 konnte die Tschechische Republik auch in diesem Jahr gegen die USA im Davis Cup reüssieren. Erneut nach Rückstand.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 21:53 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecká hat in Prag brilliert

Das von der Besetzung her beste Duell dieser Davis Cup Qualifiers war und ist sicherlich jenes in Prag zwischen der Tschechischen Republik und den USA. Mit Ben Shelton war ja der US-Open-Finalist vom vergangenen Sonntag angereist, dazu Learner Tien, der in den ATP-Charts ganz solide in den Top 15 steht. Die Tschechen hielten mit Jakub Mensik und Jiri Lehecka dagegen. Und wie!

Denn letztlich waren die US Boys nur noch einen Satzgewinn von einem Finalplatz in Bologna entfernt. Dafür hatten Christian Harrison und Austin Krajicek gesorgt, die am Samstag das Doppel gegen Patrik Rikl und Adam Pavlasek mit 5:7, 6:3 und 7:6 (8) gewinnen konnten. Die Gäste führten damit mit 2:1.

Mensik dreht Partie gegen Shelton

Und dann startete Ben Shelton auch noch mit 7:5 gegen Jakub Mensik. Beide Spieler hatten gestern enttäuscht, vor allem Mensik, der wie schon bei den US Open gegen Tien verlor. Diesmal aber viel eindeutiger. Gegen Shelton fand Mensik aber wieder zurück ins Match, gewann die Sätze zwei und drei mit 6:4 und 6:3 und spielte den Ball damit wieder zurück zu Jiri Lehecka.

Lehecka gewann den ersten Satz locker mit 6:3, lag im zweiten schnell mit 0:3 zurück, schaffte mit dem Rebreak zum 2:3 aber wieder den Anschluss. Das letztlich entscjeidende Break gelang zum 6:5, danach hatte Tien noch eine Chance auf ein Comeback - aber Jiri Lehecka verwandelte seinen vierten Matchball und schickte sich selbst und sein Team nach Bologna.

Für die USA war es ein Deja-Vu der unangenehmen Sorte: Denn schon im vergangenen Jahr mussten sie sich den Tschechen mit 2:3 geschlagen geben. Damals in der Einzelbesetzung Frances Tiafoe und Taylor Fritz.