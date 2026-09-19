Davis Cup: 1:1 - Altmaier unterliegt Prizmic, Deutschland muss zittern

Daniel Altmaier hat das zweite Einzel beim Davis-Cup-Treffen zwischen Deutschland und Kroatien gegen Dino Prizmic mit 4:6 und 3:6 verloren. Zuvor hatte Alexander Zverev für die deutsche Führung gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 18:13 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier beim Davis Cup in HalleWestfalen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es bleibt spannend in HalleWestfalen. Denn nachdem Alexander Zverev mit einem 6:4 und 7:6 (3) gegen Matej Dodog vorgelegt hatte, musste sich Daniel Altmaier im zweiten Einzel der kroatischen Nummer eins Dino Prizmic mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben. So kommt dem Doppel morgen noch größere Bedeutung zu. Für Deutschland werden Kevin Krawietz und Tim Pütz antreten, Kroatien kontert mit Mate Pavic und Nikola Mektic.

Altmaier erwischet den besseren Start, nahm Primic dessen Afschlag zum 4:3 ab. Die letzten drei Spiele in Durchgang eins gingen aber an den Kroaten. Da waren 52 Minuten gespielt. Dann gelang Prizmic ein frühes Break zum 2:1 in Durchgang zwei. Gleich im daurauffolgenden Spiel war Altmaier nah dran, diesen Rückstand wieder zu egalisieren, aber Prizmic blieb stabil.

Zverev bringt Deutschland in Führung

Zuvor hatte Alexander Zverev nur sechs Tage nach seinem Triumph bei den US Open für einen standesgemäßen Auftakt gesorgt. Zverev hatte die Partie gegen Dodig jederzeit im Griff,. auch wenn sich das im Endergebnis nicht zwingend ausdrückte.

Kroatien ist ja der letzte Champion, der noch im “klassischen” Format ermittelt wurde. 2018 konnte das Team um Marin Cilci in Frankreich den Titel holen. Seitdem wird der Davis-Cup-Sieger in einem Finalturnier ermittelt.

