Davis Cup live: Daniel Altmaier vs. Dino Prizmic im Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft heute im zweiten Match der Davis-Cup-Begegnung zwischen Deutschland un Kroatien auf Dino Prizmic. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 22:01 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier trifft heute auf Dino Prizmic

Daniel Altmaier darf also erneut im Davis Cup für Deutschland ran, Teamchef Michael Kohlmann hat sein Team ja zu Beginn der US Open bekannt gegeben. Gespielt wird in HalleWestfalen auf Hartplatz.

Gegner von Altmaier wird Dino Prizmic sein. Die Kroaten müssen ja verletzungsbedingt auf Altmeister Marin Cilic verzichten.

Altmaier vs. Prizmic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Dino Prizmic gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im Livestream bei tennis.de.