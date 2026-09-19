Davis Cup live: Alexander Zverev vs. Matej Dodig im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute im Davis-Cup-Treffen mit Kroatien auf Matej Dodig. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 22:02 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev spielt heute gegen Matej Dodig

Nur sechs Tage nach seinem Triumph bei den US Open 2026 geht Alexander Zverev also wieder in die Bütt. Diesmal im deutschen Nationaltrikot in HalleWestfalen - immerhin aber wei in New York City auf Hartplatz.

Gegner von Zverev wird Matej Dodig sein, der den verletzten Marin Cilic vertritt., Das zweite Match am heutigen Samstag bestreiten dann Daniel Altmaier und Dino Prizmic.

Zverev vs. Dodig - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Matej Dodig gibt es ab 14 Uhr live im Livestream bei tennis.de