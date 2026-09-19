Davis Cup: Südkorea schlägt Indien und fährt erstmals nach Bologna!

Südkorea hat sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Indien behauptet und steht damit zum ersten Mal in der Geschichte im Viertelfinale des Davis Cup.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 11:20 Uhr

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© Getty Images Südkorea gewann gegen Indien

Das Davis-Cup-Finalturnier in Bologna hat Zuwachs bekommen. Neben den bereits fix qualifizierten Italienern wird auch Südkorea beim Final 8 in der Emilia-Romagna dabei sein. Die Auswahl von Teamchef Jong-Sam Chung setzte sich auf dem heimischen Hartplatz von Seoul gegen Indien mit 3:1 durch.

Soonwoo Kwon and Hyeon Chung hatten die Hausherren am Freitag mit 2:0 in Führung gebracht. Während Kwon gegen Dhakshineswar Suresh mit 3:6, 6:3 und 6:4 gewann, setzte sich Chung gegen Sumit Nagal mit 2:6, 6:4 und 7:5 durch.

Kwon macht alles klar

Indien, das sich in Runde eins völlig überraschend gegen die Niederlande durchgesetzt hatte, durfte am Samstag durch den 6:3, 3:6 und 6:3-Erfolg von N.Sriram Balaji/Suresh gegen Jisung Nam/Uisung Park im Doppel noch einmal Hoffnung schöpfen. Kwon machte diese mit einem 6:1 und 6:2-Sieg gegen Nagal aber schnell zunichte - und sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans.

Die Südkoreaner qualifizierten sich damit erstmals für die 2019 eingeführte Finalrunde und stehen zum ersten Mal überhaupt im Davis-Cup-Viertelfinale. Die Final 8 in Bologna finden vom 24. bis 29. November statt.