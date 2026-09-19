Davis Cup: Jurij Rodionov löst das Finalticket für Österreich!

Österreich wird auch 2026 an der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna teilnehmen. Jurij Rodionov holte im Länderkampf gegen Belgien durch einen Zweisatzerfolg über Zizou Bergs den entscheidenden Punkt zum 3:1.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 16:02 Uhr

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© GEPA pictures Dank Jurij Rodionov fährt Österreich wieder nach Bologna

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Österreich fährt erneut nach Bologna! Die Auswahl von Jürgen Melzer löste mit einem 3:1-Erfolg über Belgien das Ticket für das Davis-Cup-Finalturnier der acht besten Mannschaften. Jurij Rodionov besorgte im Wiener Prater mit einem 7:6 (6) und 6:3-Erfolg über Zizou Bergs den dritten und entscheidenden Punkt.

Nach dem Doppelsieg von Lucas Miedler/Neil Oberleitner gelang Rodionov am prächtig gefüllten WAC-Platz das erste Break zum 4:2, Bergs schlug umgehend zurück und entschärfte beim Stand von 5:6 zwei Satzbälle. Im darauffolgenden Tiebreak wehrte dann Rodionov mit einem Aufschlag in den Körper einen Satzball ab und verwandelte seinerseits die dritte Möglichkeit dank eines Doppelfehlers von Bergs.

Rodionov dominiert Satz zwei

Zu Beginn des zweiten Satzes sahen die Fans drei Breaks, ehe Rodionov als erster Spieler seinen Aufschlag zum 3:1 durchbrachte. Der 27-Jährige, der am Freitag gegen Gauthier Onclin für einen erfolgreichen rot-weiß-roten Auftakt gesorgt hatte, spielte nun groß und trieb den favorisierten Bergs phasenweise zur Verzweiflung. Mit einem weiteren Break zum 4:1 bog Rodionov endgültig auf die Siegerstraße ab.

Bergs wehrte sich nach Kräften und kam noch einmal auf 3:5 heran, mit einem weiteren Break machte Rodionov dann aber den Deckel drauf: Nach zwei Stunden und 19 Minuten Spielzeit verwandelte der Österreicher seinen ersten Matchball zum viel umjubelten 7:6 (6) und 6:3-Erfolg. “Das ist unglaublich", sagte Rodionov auf dem Platz.

Durch den 3:1-Sieg über Belgien wird Österreich wie im Vorjahr an den Final 8 in Bologna teilnehmen. Seinen Viertelfinalgegner wird das ÖTV-Team am Dienstag um 12 Uhr bei der Auslosung erfahren, das Turnier findet vom 24. bis 29. November statt.