Davis Cup: Zwei Tsitsipas-Siege reichen nicht - Griechenland verpasst Sprung in Weltgruppe

Stefanos Tsitsipas hat im Davis Cup gegen die Slowakei mit seinem griechischen Team knapp den Sprung in die höchste Weltgruppe verpasst. Dabei gewann der beste Spieler seines Landes beide Einzel und bestätigte damit seine aufsteigende Form.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 21:32 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas gewann beide Einzel im Davis Cup an diesem Wochenende.

Nachdem sich Stefanos Tsitsipas zuletzt wieder in besserer Form zeigte, ging der griechische Topspieler mit seinen Davis-Cup-Kollegen mit guten Chancen in das Duell der Weltgruppe I gegen die Slowakei. Doch beim Auswärtsspiel in Kosice mussten Tsitsipas und Kollegen am Ende eine knappe Niederlage hinnehmen und verpassen damit den Sprung auf die höchste Ebene des Davis-Cup-Wetbbewerbs.

Dabei hatte Stefanos Tstsipas sowohl am Samstag und auch am Sonntag seine Einzel erfolgreich bestritten. Gegen Norbert Gombos siegte der 28-Jährige am Samstag mit 7:6(3) und 6:4 und stellte den Gesamtstand damit nach dem ersten Tag auf 1:1. Teamkollege Stefanos Sakellaridis hatte zuvor gegen Alex Molcan deutlich verloren.

Tsitsipas-Brüder unterliegen im Doppel

Nach dem verlorenen Doppel der Tstsipas-Brüder Stefanos und Petros am heutigen Sonntag war klar, dass nun zwei Siege in den abschließenden Einzeln her müssen. Stefanos Tsitsipas wurde der Anforderung nach Satzrückstand im Duell der Topspieler gegen Alex Molcan gerecht. 2:6, 6:3 und 6:4 lautete der Endstand, der dem griechischen Team das 2:2 besorgte. Doch Stefanos Sakellaridis unterlag anschließend erneut in zwei Sätzen, dieses Mal gegen Norbert Gombos, und so war nach vier Einzeln und dem Doppel der verpasste griechische Aufstieg besiegelt.

Neben der Slowakei darf im kommenden Jahr auch Serbien in den Qualifiers um den Einzug in das Final-8-Turnier spielen. Ohne Novak Djokovic feierte der Balkanstaat ein 4:0 gegen Litauen. Bereits nach dem Doppel konnten Miomir Kecmanovic und Stefan latinovic mit ihrem Team ein 3:0 feiern. Kecmanovic und Medjedovic besorgten die Matchpunkte im Einzel. Das vierte Duell gewann der erst 19-jährige Ognjen Milic, der in seinem zweiten Einsatz seinen ersten Sieg für das serbische Team feiern konnte.

Bereits am Samstag buchte Dänemark gegen Bulgarien das Ticket für die höchste Weltgruppe 2027. Beim Comeback von Holger Rune, der beide Einzel gewinnen konnte, siegten die Skandinavier mit 3:2. Auch Japan machte mit einem 3:1 gegen Neusseland die teilnahme im kommenden Jahr perfekt.