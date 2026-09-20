Davis Cup live: Alexander Zverev vs. Dino Prizmic im Livestream un Liveticker

Alexander Zverev und Dino Prizmic treffen heute im Davis Cup aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im Livestream bei Prime Video und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 13:46 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] GER – CRO 3:2 Zum Start punktet Prizmic beim Netzangriff per Rückhand-Volley und profitiert anschießend von einem verschlagenen Rückhand-Return seines Gegners. Nach zwischenzeitlicher Verkürzung sichert sich der Kroate mit einem direkten Aufschlagpunkt zwei laufende Spielbälle und verwertet gleich mit einer druckvollen Vorhand. GER – CRO 3:1 Einen Service-Winner kann Zverev mit einer druckvollen Vorhand ausbauen. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out holt sich der Hamburger drei laufende Spielbälle und macht mit einer erfolgreichen Rallye den Zu-Null-Hold perfekt. Das sieht schon sehr rund aus beim US-Open-Champion. GER – CRO 2:1 Break Zverev! Prizmic setzt aus der Defensive einen Rückhand-Stopp zu kurz an und gerät auch in der nächsten Rallye zum nächsten Punktgewinn für Zverev stark unter Druck. Mit einer druckvollen Rückhand nach einem Netzball seines Gegners erspielt sich der Hamburger drei laufende Break-Möglichkeiten. Die erste kann der Kroate mit einer temporeichen Rückhand abwehren und lässt ein Ass folgen. Mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang kann sich Zverev aber den Aufschlag seines 21-jährigen Gegners sichern. GER – CRO 1:1 Nach einem Aufschlag-Winner kann Zverev mit einer druckvollen Vorhand punkten. Im nächsten Ballwechsel befreit sich der Hamburger stark aus der Defensive und verschafft sich dadurch drei laufende Spielbälle. Den ersten kann der 29-Jährige bei einer Netzattacke nicht nutzen, vollendet dann aber mit einem krachenden Rückhand-Gewinnschlag. GER – CRO 0:1 Zverev eröffnet mit einem sehenswerten Vorhand-Volley-Stopp, doch Prizmic kontert mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Lauf. Nach einem Rückhand-Fehler kann der Kroate mit einem unerreichbaren Vorhand-Stopp erneut ausgleichen. Durch einen Service-Winner erspielt sich der 21-Jährige den Spielball und bekommt dabei Unterstützung durch eine ins Netz geschlagene Vorhand von Zverev. Dino Prizmic ... wird die Partie jetzt mit Aufschlag eröffnen. Doch Vorsicht ... ist für den 29-jährigen Zverev gegen Prizmic geboten. So zeigte der 21-Jährige nicht nur im ersten Einzel gegen Daniel Altmaier eine starke Leistung, sondern konnte in dieser Saison auf Masters-Ebene sogar schon Novak Djokovic und Ben Shelton bezwingen. Somit ... hat Alexander Zverev nun im Einzel gegen Dino Prizmic eine Matchball-Partie, um das deutsche Team vorzeitig zum Finalturnier nach Bologna zu befördern. Die Ausgangssituation ... hat sich mit der ersten Partie des Tages für das DTB-Team mehr als erfreulich gestaltet. Mit einer starken Leistung besiegten die US-Open-Finalisten Kevin Krawietz und Tim Pütz das kroatische Duo Nikola Mektic und Mate Pavic, das sich 2021 unter anderem die Goldmedaille bei Olympia und den Titel in Wimbledon sichern konnten, mit 7:5, 6:2. Herzlich willkommen ... zum zweiten Teil des Tages vom Davis-Cup-Länderkampf in Halle/Westfalen zwischen Deutschland und Kroatien, wo es um nicht weniger als den Einzug in das Finalturnier der acht besten Teams in Bologna geht.

© Getty Images Alexander Zverev trifft heute auf Dino Prizmic

Es wird das Duell der beiden Sieger vom Samstag: Da konnte sich Alexander Zverev gegen Matej Dodig ja ebenso in zwei Sätzen behaupten wie Dino Prizmic gegen Daniel Altmaier.

Als Favorit geht natürlich Zverev in die Partie. Auch wenn der Deutsche erst am Sonntag noch sein Finale bei den US Open absolvieren durfte.

Zverev vs. Prizmic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Dino Prizmic gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im Livestream bei Prime Video.