Enges Duell im Davis Cup: Zverev will "den Job erledigen"

Erst der Sieg im Einzel, dann die Ehrung durch Sportstaatsminister Ronald Rauhe: Eine Woche nach seinem US-Open-Triumph steht Alexander Zverev beim Davis Cup schon wieder durchgehend im Fokus.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 09:09 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf In Halle/Westfalen will Alexander Zverev seinen Teil zum Erreichen des Finalturniers in Bologna beitragen.

Und es wird auch am entscheidenden Sonntag auf ihn ankommen, der Zwischenstand von 1:1 gegen Kroatien gibt keine Gelegenheit zum Durchschnaufen. "Wir sind alle hier, um einen Job zu erledigen: uns für die besten Acht im Davis Cup zu qualifizieren", sagte der 29-Jährige. Tag eins in Halle/Westfalen sei daher "okay" gewesen, "nicht gut, nicht schlecht."

Das Team von Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann erlebte am Samstag, wie unangenehm die Kroaten Matej Dodig und Dino Prizmic zu bespielen sind. Letzterer zeigte Daniel Altmaier im zweiten Spiel die Grenzen auf. "Klar, die Hoffnung war da, dass wir 2:0 aus dem Tag gehen, aber bei 1:1 geht es natürlich weiter. Wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand", befand Kohlmann.

Vor allem Prizmic stellte unter Beweis, dass Platz 103 der Weltrangliste nicht viel über sein Leistungsvermögen aussagt. Der 21-Jährige zeigte in dieser Saison schon Novak Djokovic und Ben Shelton bei Masters-Turnieren die Grenzen auf und überzeugte im westfälischen Halle mit viel Dynamik in seinem Spiel. Zudem spielte Dodig das bis dato wohl beste Spiel seiner Karriere - und verlangte Zverev phasenweise sein bestes Tennis ab.

Den Sonntag (12.00 Uhr/tennis.de) eröffnet nun das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Die US-Open-Finalisten treffen auf die Tokio-Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic, können Deutschland in Führung bringen oder eine gefährliche Niederlage kassieren. In beiden Fällen steht für Zverev anschließend ein extrem wichtiges Einzel an.

Hier die Ergebnisse der Davis-Cup Qualifiers