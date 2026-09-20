Davis Cup Doppel live: Deutschland gegen Kroatien im Livestream und Liveticker
Kevin Krawietz und Tim Pütz bestreiten heute gegen Mate Pavic und Nikola Mektic das Doppel beim Davis Cup zwischen Deutschland und Kroatien. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei tennis.de und Prime und in unserem Matchtracker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 21:01 Uhr
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Es steht 1:1 zwischen Deutschland und Kroatien im Davis-Cup-Treffen in HalleWestfalen. Und also kommt dem Doppel noch einmal eine besondere Bedeutung zu. Schön, dass dabei zwei legendäre Paare aufeinandertreffen.
Für das Team von Michael Kohlmann gehen Kevn Krawietz und Tim Pütz ins Rennen, die beiden standen zuletzt im Endspiel der US Open. Und Kroatien kontert mit Nikola Mektic und Mate Pavic, die zwar auf der Tour nicht mehr miteinander spielen, aber schon alles gewonnen haben, was es im Tennissport zu gewinnen gibt.
Krawietz und Pütz gegen Kroatien - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Krawietz/Pütz und Mektic/Pavic gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei tennis.de und Prime.