Davis Cup: Felix Auger-Aliassime „rettet“ Kanada nach Bologna

Nach verlorenem ersten Durchgang drehte Felix Auger-Aliassime gegen Arthur Rinderknech noch das Spitzeneinzel der Davis-Cup-Begegnung zwischen Kanada und Frankreich, bewahrte dadurch sein Team vor einem entscheidenden Einzel und buchte dadurch vorzeitig für sein Team die Teilnahme am Final-Turnier in Bologna.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 08:23 Uhr

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© Getty Images Mit einem Comeback-Erfolg gegen Arthur Rinderknech erlöste Felix Auger-Aliassime das kanadische Team mit dem vorzeitigen Ticket für Bologna.

Eigentlich konnte das kanadische Team beruhigt in den zweiten Tag des Davis-Cup-Sechzehntelfinals gegen Frankreich gehen, schließlich legten Felix Auger Aliassime und Liam Draxl mit ihren Einzel-Siegen am Vortag die perfekte Grundlage.

Doch schon im Doppel demonstrierten die Franzosen, dass sie sich in dem Länderkampf zum Erreichen des Finalturniers in Bologna noch lange nicht geschlagen geben wollten. Und so triumphierten Benjamin Bonzi und die ehemalige Doppel-Nr. 1 der Welt Pierre-Hugues Herbert in zwei Durchgängen gegen Felix Auger-Aliassime und Duncan Chan mit 7:6 (4), 6:3.

Und auch Arthur Rinderknech sollte sich im Spitzeneinzel lange als undankbare Aufgabe erweisen. Ohne eine Break-Chance zuzulassen, profitierte der Franzose gegen Satzende in einem verkorksten Aufschlagspiel seines Gegners von dessen zahlreichen Fehlern, bekam das erste Break der Partie durch einen Vorhandfehler von FAA ins Netz offeriert und servierte den ersten Satz anschließend aus

Nachdem Auger-Aliassime die einzigen beiden Break-Chancen im zweiten Durchgang nicht nutzen konnte, roch es im Tiebreak kurz nach der endgültigen Niederlage. Doch nach einem 2:4-Rückstand fand der 26-jährige immer mehr Zutrauen in seine Vorhand und konnte Entscheider doch noch zu seinen Gunsten zum Satzgleichstand entscheiden.

Auch im dritten Satz agierten beide Protagonisten erst komplett auf Augenhöhe, ehe der 31-jährige Rinderknech beim Stand von 4:4 als erster Spieler wackelte und sein Service entscheidend abgeben musste. Im Anschluss daran servierte der kanadische Davis-Cup-Sieger von 2022 das Match souverän nach Hause und besiegelte bei seinem ersten Matchball den 4:6, 7:6 (5), 6:4-Erfolg nach 2:21 Stunden und buchte unter tosendem Jubel des Heimpublikums zur Erleichterung seiner Team-Kollegen das Ticket für Bologna.

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