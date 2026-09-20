Davis Cup: "Krapütz" legen mit souveränem Sieg wieder vor

Mit einer souveränen Leistung besiegten die US-Open-Finalisten Kevin Krawietz und Tim Pütz das Duo Nikola Mektic/Mate Pavic in zwei Sätzen und brachten dadurch das DTB-Team im Davis-Cup-Länderkampf gegen Kroatien mit 2:1 in Führung.

von SID/Red.

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 13:44 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Mit einer starken Leistung im Doppel konnten Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz (r.) das DTB-Team beim Davis-Cup-Länderkampf gegen Kroatien wieder in Führung bringen.

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Im dritten Spiel der Zweitrundenbegegnung gegen Kroatien lieferte sich das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz mit den Tokio-Olympiasiegern Nikola Mektic und Mate Pavic ein unterhaltsames Duell und gewann mit 7:5, 6:2. Das Duo aus Coburg und Frankfurt/Main, das vorige Woche im US-Open-Finale noch seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel verpasst hatte, stellte damit auf 2:1 für Deutschland.

Da im Best-of-five-Format drei Siege zum Weiterkommen nötig sind, kann Zverev im westfälischen Halle gegen Dino Prizmic alles klarmachen. Der 21 Jahre alte Kroate, der in dieser Saison Topspieler wie Novak Djokovic und Ben Shelton bezwang, hatte tags zuvor die deutsche Nummer zwei Daniel Altmaier geschlagen. Im Fall einer Niederlage käme es im Anschluss zu einem entscheidenden Einzel zwischen Altmaier und Matej Dodig.