Davis Cup Finals: Matteo Arnaldi stellt mit Sieg über Alexei Popyrin auf 1:0 für Italien

Italien geht im Davis-Cup-Endspiel 2023 gegen Australien mit 1:0 in Front. Nun könnte Jannik Sinner mit einem Sieg über Alex de Minaur frühzeitig die Entscheidung holen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 20:42 Uhr

© Getty Images Matteo Arnaldi brachte Italien im Endspiel der Davis Cup Finals 2023 mit 1:0 in Führung

Italien hat einen enorm wichtigen Schritt Richtung Titelgewinn beim Davis-Cup-Finals-Endspiel in Malaga gegen Australien gemacht: Matteo Arnaldi stellt mit einem bravourös erkämpften 7:5,-2:6,-6:4-Erfolg über den Australier Alexei Popyrin auf 1:0 für die Südeuropäer. Im zweiten Einzel könnte Jannik Sinner gegen Alex de Minaur bereits alles klar machen. Der Südtiroler führt im direkten Head-to-head mit dem Mann aus Sydney klar 5:0.

Der 22-jährige aus Sanremo erwischte einen guten Start in Satz eins und setzte mit dem Break zur 6:5-Führung das entscheidende Ausrufezeichen für den Gewinn des ersten Durchgangs. Satz zwei zeigte einen zu Beginn wahrlich entfesselten Popyrin, der flott mit 4:0 in Front ging. Den Rückstand konnte Arnaldi nicht mehr wettmachen. In Akt drei ging alles mit dem Aufschlag, doch just beim Stand von 4:5 schwächelte der Popyrin und musste sowohl sein Service als auch das Match verloren geben.

Italien könnte zum zweiten Mal nach 1976 den Titel im Davis Cup erringen, im Finale des Mannschaftswettbewerbs standen die Südländer bereits mehrere Male.

