Davis Cup Finals: Nach dem "Finale" ist vor dem Finale

Nach der eindrucksvollen Leistung Italiens im Halbfinale der Davis Cup Finals in Malaga gegen Serbien wartet mit Australien im Endspiel ein weiterer harter Brocken. ServusTV On überträgt ab 16:00 Uhr live im Stream.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 12:02 Uhr

© Getty Images Italien zeigte im Halbfinale der Davis Cup Finals in Malaga gegen Serbien eine ausgezeichnete Leistung

Novak Djokovic war völlig betrübt als er nach dem verlorenen Halbfinale bei den Davis Cup Finals in Malaga in der Pressekonferenz zu Protokoll gab: "Es ist alles meine Schuld. Ich habe drei Matchbälle vergeben und übernehme die volle Verantwortung für diese Niederlage." Die Entäuschung beim 23-fachen Grand-Slam-Champion sei riesig und für ihn sehr hart zu verdauen. Ehrliche und selbstkritische Worte des Weltranglisten-Ersten also.

Wenngleich man selbstredend auch einen unglaublich stark aufspielenden Jannik Sinner in die Gleichung mitaufnehmen muss. Der Südtiroler zeigte sich im Match gegen den Mann aus Belgrad erneut von seiner besten Seite und fügte ihm die zweite Niederlage innerhalb zweier Wochen zu - ein Kunststück, das zuletzt Nick Kyrgios 2017 in Acapulco und Indian Wells gelungen war. Zudem war Sinner auch der erste Spieler überhaupt, der drei aufeinanderfolgende Matchbälle des "Djokers" abweheren und danach das Match gewinnen konnte.

Aussies im Davis Cup immer gefährlich

Doch eine ähnlich gute Leistung wird der 22-Jährige aus Innichen auch im heutigen Endspiel auf den Court bringen müssen, denn Australien ist gerade im Davis Cup nie zu unterschätzen. Die Mannen um non-playing captain Lleyton Hewitt haben den traditionsreichen Mannschaftswettbewerb bereits 28-mal für sich entscheiden können - zuletzt im Jahr 2003 zu Hause in Melbourne gegen Spanien. Italien blickt hingegen nur auf einen Titel zurück, der auf das Jahr 1976 zurückgeht, als man auswärts gegen Chile das bessere Ende für sich hatte.

Nun ist das alles lediglich Statistik und Historie. Dennoch zeigt es die "Davis-Cup-Verrücktheit" der Aussies, die erst im vergangenen Jahr im Endspiel standen, dort jedoch klar 0:2 gegen Kanada das Nachsehen hatten. Auf die ausstehende Partie bezugnehmend könnte es für Italien wahrlich eng werden, sollte es nach den beiden Einzeln ausgeglichen 1:1 stehen. Denn mit Matthew Ebden und Max Purcell haben Australien zwei richtig starke Doppelspieler im Aufgebot. Gut für die Fans vor Ort und an den Bildschirmen. Apropos Bildschirme: ServusTV On überträgt den entscheidenden Tie ab 16:00 Uhr live im Stream.

Hier der Tie zwischen Italien und Australien im Überblick.