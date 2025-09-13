Davis Cup: Fritz gleicht für die USA gegen Tschechien aus

Nach der Niederlage von Frances Tiafoe gleicht der Taylor Fritz gegen Jakub Mensik spätabends in Delray Beach aus – alles offen vor dem zweiten Tag.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 08:04 Uhr

© Getty Images

Ein heftiges Gewitter hatte den Auftakt im Davis-Cup-Duell zwischen den USA und Tschechien kräftig durcheinandergewirbelt. Erst weit nach 22 Uhr konnte Taylor Fritz am Freitag in Delray Beach auf den Court – und sorgte mit einem 6:4, 6:3 gegen Jakub Mensik dafür, dass nach dem ersten Tag noch alles offen ist.

Zuvor hatte der zuletzt formstarke Jiri Lehecka die Tschechen mit einem klaren 6:3, 6:2 über Frances Tiafoe in Führung gebracht. Der US-Open-Viertelfinalist diktierte nach ausgeglichenem Beginn das Geschehen und feierte seinen nächsten Coup im Nationaltrikot. „Jeder Davis-Cup-Sieg ist etwas Besonderes“, meinte Lehecka

Fritz hingegen zeigte, warum er in Delray Beach fast schon als Stammgast gilt – er hat das Turnier dort auf der ATP-Tour bereits zweimal gewonnen. Die feucht-heißen Bedingungen machten ihm zwar zu schaffen, am Ende spielte er seine Klasse aber souverän aus. „Wir brauchten diesen Sieg – und das Publikum hat uns großartig unterstützt“, sagte der US-Star.

Für den zweiten Tag verspricht die Auslosung Spannung pur: Zunächst duellieren sich Austin Krajicek und Rajeev Ram mit dem tschechischen Doppel Tomas Machac/Adam Pavlasek, ehe die Rückspiele im Einzel die Entscheidung bringen. Kapitän Bob Bryan weiß um die Bedeutung: „Das ist wahrscheinlich das härteste Duell dieser Runde – wer hier gewinnt, kann das ganze Turnier holen.“