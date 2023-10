Davis Cup: Gehen Großbritannien die Spieler für die Endrunde aus?

Ein paar Wochen sind es noch bis zur Davis-Cup-Finalrunde in Málaga. Die Sorgenfalten beim britischen Teamchef Leon Smith werden aber immer tiefer.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 19:29 Uhr

© Getty Images Werden diese beiden Männer für Großbritannien in Málaga aufschlagen? Jack Draper und Andy Murray

Wer die Szenen des entscheidenden Doppels in Manchester zwischen Großbritannien und Frankreich in der Zwischenrunde des Davis Cups noch in Erinnerung hat, der hat sich zurückversetzt gefühlt in die gute alte Zeit dieses Wettbewerbs. Die Halle ist gestanden, die Spieler waren voll dabei, der Heimvorteil hat dazu beigetragen, dass die Briten sich für das Final Eight in Málaga qualifizieren konnten. Dass dort ausgerechnet die Serben warten, hat man wohl mit Gelassenheit zur Kenntnis genommen. Klar, Novak Djokovic wird realistischerweise niemand schlagen. Aber das zweite Einzel und das Doppel bieten jedem Gegner der serbischen Equipe Chancen.

Wenn man denn in bester Besetzung antreten kann. Das allerdings ist im Falle des Teams von Leon Smith im Moment mehr als fraglich. Denn nach Daniel Evans, der seine Partie in Wien gegen Frances Tiafoe abbrechen musste, sagte nun auch Cameron Norrie für das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ab.

Murray könnte gegen Djokovic drankommen

Norrie ist als Nummer 18 der am besten klassierte Brite, Evans folgt auf Position 35. Sollten sich die beiden nicht erholen, käme es zu einem ewig jungen Schlager, der allerdings nicht mehr den Charme der frühen Jahre versprüht: Andy Murray, die Nummer 40 der Welt, gegen Novak Djokovic, den Branchenprimus. Da ist die Favoritenlage noch eindeutiger verteilt.

Als zweiter Einzelspieler käme als erster Kandidat Jack Draper in Betracht. Der kann immerhin auf eine berauschende Autofahrt nach dem Manchester-Triumph an der Seite von Andy Murray zurückblicken. Ist aber ebenfalls ständig von Verletzungen geplagt.

Schlägt also vielleicht die große Stunde von liam Broady? Oder gar Jan Choinski, der ja auch familiäre Verbindungen nach Deutschland hat. Es bleibt spannend. Und ein paar Wochen sind ja noch Zeit, bevor es in Málaga am 23. November zum Treffen mit Serbien kommt.