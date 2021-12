Davis Cup Halbfinale live: Deutschland vs. Russland im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft im Halbfinale des davis Cups 2021 auf Russland. Die Matches gibt es ab 13 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2021, 21:39 Uhr

Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev bestreiten heute das Spitzen-Einzel

Russland geht als klarer Favorit in die Begegnung mit Deutschland. Das Spitzeneinzel werden Daniil Medvedev und Jan-Lennard Struff bestreiten, den Auftakt werden wohl Andrey Rublev und Dominik Koepfer machen. Michael Kohlmann, der deutsche Kapitän, wollte sich bei einer Pressekonferenz am Freitag noch nicht in die Larten blicken lassen.

Ziel der deutschen Mannschaft muss es sein, mindestens einen Punkt aus den Einzeln mitzunehmen. Denn im Doppel sollten die Vorteile mit Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den Deutschen liegen.

Deutschland gegen Russland - wo es einen Livestream gibt

Die Matches zwischen Deutschland und Russland gibt es ab 13 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und servustv.com.