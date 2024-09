Davis Cup: Hanfmann gewinnt Nervenschlacht gegen Kovalik

Yannick Hanfmann (ATP 96) hat die zweite Partie im Vergleich mit der Slowakei beim Davis-Cup-Auftakt in Zhuhai gegen Jozef Kovalik (ATP 113) 3:6, 6:3, 7:6 (3) gewonnen und damit den vorzeitigen Sieg perfekt gemacht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 12:48 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann gewann ein spannendes Duell gegen Jozef Kovalik.

Yannick Hanfmann startete ungünstig in die Partie gegen den aktuell besten Spieler aus der Slowakei. Jozef Kovalik führte schnell 3:0 und ließ sich diesen Vorsprung auch nicht mehr aus der Hand nehmen. Mit einem Ass beendete der 31-Jährige den ersten Durchgang nach 31 Minuten zur Satzführung.

Bei ca. 30 Grad und schwülen Bedingungen in der chinesischen Millionenstadt erwischte Yannick Hanfmann im zweiten Satz einen besseren Start. Mit dem Break zum 5:3 gelang dann auch endlich der wichtige Schritt, den Aufschlag des routinierten Slowaken zu durchbrechen. Der gebürtige Karlsruher musste sich dann den Satzausgleich anschließend redlich verdienen und selbst drei Breakchancen abwehren.

Hanfmann wehrt Matchball ab

Der Start in den entscheidenden Abschnitt verlief für Yannick Hanfmann optimal. Das direkte Break konnte der 32-Jährige leider nicht nutzen und kassierte schnell den Ausgleich, hielt beim Stand von 4:5 jedoch dem Druck des ersten Matchballs für Jozef Kovalik bei eigenem Aufschlag stand.

So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen und in diesem bewies Yanick Hanfmann erneut starke Nerven. Nach 2:20 Stunden beendete der Deutsche das Match und gewann damit nach einer guten Leistungssteigerung.

Hier das komplette Match im Re-Live im Ticker

Nachdem Maximilian Marterer zuvor mit einem Sieg gegen Lukas Klein vorgelegt hat, steht damit bereits nach den Einzeln der Sieg für das deutsche Team fest. Das Doppel zwischen Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Alex Molcan und Igor Zelenay kann am Ende für den Vergleich der Matcherfolge in der Gruppe C trotzdem noch wichtig werden.