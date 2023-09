Davis Cup: Hanfmann stellt mit Erfolg gegen Dzumhur auf 2:0

Mit einer spielerisch glänzenden Leistung bezwingt Yannick Hanfmann im zweiten Einzel Damir Dzuhmur in zwei Sätzen und bringt das deutsche Davis Cup-Team bei der Auswärtspartie in Bosnien und Herzegowina nach dem ersten Tag mit 2:0 in Führung.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 16:16 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann holte sich mit einer starken Leistung seinen ersten Einzel-Sieg im Davis Cup.

Als Weltranglisten-54. ging Hanfmann favorisiert gegen die aktuelle Nr. 157 im ATP-Ranking in die Partie, auch wenn die bislang einzige Begegnung auf Challenger-Ebene im Jahr 2020 an Dzumhur ging.

Hanfmann von Beginn an voll auf der Höhe, dominierte die Ballwechsel mit seiner starken Rückhand und seinem variablen Spiel. Der Karlsruher nahm dem ehemaligen Weltranglisten-23. die ersten dreimal den Aufschlag ab und ging schnell mit 5:0 in Führung. Nach zwei Spielgewinnen in Folge von Dzuhmur servierte Hanfmann souverän zum Satzgewinn aus.

Auch im zweiten Durchgang knüpfte der 31-jährige Hanfmann an seine starke Leistung an und nahm seinem gleichaltrigen Kontrahenten sofort das erste Aufschlagspiel ab. Auch von einer Behandlungspause von Dzumhur an der Wade ließ sich der ehemalige College-Spieler nicht beeinträchtigen und siegte nach 78 Minuten mit 6:2, 6:1.

Nach dem Auftakt-Sieg von Daniel Altmaier gegen Nerman Fatic geht die deutsche Davis Cup-Mannschaft in Mostar mit einer komfortablen 2:0-Führung in den Schlusstag.

